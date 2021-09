Associare la zucca a degli ingredienti autunnali è la via maestra per creare dei piatti gourmet. Con le castagne, con i porcini o anche con la salsiccia, per un risotto pieno di gusto. Possiamo associare quest’ortaggio a qualsiasi prodotto salato o che abbia un gusto che tende anche all’acido.

Oggi, ad esempio, noi di ProiezionidiBorsa vorremmo creare un piatto sperimentale. I grandi chef, infatti, cercano sempre di innovare, mescolando dei prodotti che nella tradizione non si trovano insieme. Infatti, basta la zucca e un ingrediente segreto per un antipasto veloce e delicato.

Ingredienti

250 grammi di zucca;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe;

peperoncino;

4 capesante;

timo.

Preparazione

In primo luogo, dobbiamo andare a pulire la zucca. Togliamo con attenzione tutti i semi e la sbucciamo, usando magari un coltellino con la lama pieghevole per non sprecare niente. In seguito, andiamo a lavarla sotto acqua molto fredda. Tagliamo la zucca a pezzettini e andiamo a farli bollire. Il tempo ottimale è di 15 minuti, ma se vogliamo un prodotto ancora più dolce, possiamo aspettare anche 20 minuti.

Estraiamo la zucca senza, però, andare subito a buttare via l’acqua di cottura e la frulliamo con olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per rendere più cremosa la vellutata, possiamo aggiungere a piacimento uno o due cucchiai di acqua di cottura. La dolcezza della zucca si potrebbe sposare perfettamente con un tocco piccante. Infatti, a questo punto possiamo aggiungere anche una piccola spolverata di peperoncino.

Basta la zucca e un ingrediente segreto per un antipasto veloce e delicato

Mettiamo la vellutata da parte e scottiamo le capesante, lasciando il corallo per un’altra preparazione. Filo d’olio extravergine di oliva in padella e mettiamo le capesante a scottare per massimo dieci secondi per lato. Le togliamo e andiamo a impiattare in un bel piatto fondo.

Per prima cosa andiamo a disporre la nostra vellutata di zucca. In seguito, sarebbe buona cosa cercare di disporre al centro del piatto una capasanta. Infatti, questa ricetta è per quattro persone e dunque avremo una capasanta a testa. Infine, se vogliamo anche mettere un pizzico di colore in più nel piatto, possiamo andare a disporre delle piccole foglie di timo. Assaggiamo e, se il piatto va bene di sale, possiamo servirlo a tutti. Buon appetito!

