Lo sapevamo che i nostri water non sono progettati per facilitare la defecazione? E che mediamente il 20% della popolazione italiana soffre di stipsi cronica?

Ebbene, abbiamo già parlato anche qui di quali alimenti assumere per contrastare la stitichezza e i gonfiori dell’intestino. Oppure di come deve essere un corretto stile di vita per star bene e non avere fastidiosi problemi di salute.

Poco si è detto invece sulla posizione corretta da assumere per favorire il transito intestinale ed evacuare efficacemente oltre che velocemente.

Basta la posizione giusta per combattere stitichezza, emorroidi e fare cacca in 50 secondi

Lo studio del dott. Sikirov, medico israeliano è stato chiarificatore. Egli ha posto a confronto tre posizioni con cui poter fare la cacca. La classica seduti sul water, una seduti su un wc più basso e una in posizione accovacciata.

Il campione di volontari su cui hanno condotto lo studio ha chiaramente espresso di aver preferito l’ultima posizione poiché secondo loro lo sforzo necessario è stato minore. Inoltre il tempo medio impiegato per espletare il bisogno è di 50 secondi mentre rispetto ai 130 secondi impiegati sul water tradizionale.

Come fare in casa?

Ora ci chiediamo: come applicare questi risultati nella vita di tutti i giorni? Basta utilizzare un semplicissimo strumento: uno sgabello basso. Appoggiare i piedi sullo sgabello mentre si è seduti sul wc permette al corpo di assumere la posizione accovacciata.

Il corpo è progettato esattamente per questo a ben pensarci. In natura non esistono le sedute dei nostri sanitari moderni. L’uomo come tutti gli animali ha una fisiologia “programmata” per espletare tutte le sue funzioni senza l’ausilio di mezzi esterni. Sedersi, infatti, crea una curvatura del retto che ostacola l’evacuazione. Essa quindi richiede maggiore tempo per completarsi e maggiori sforzi andando a favorire a lungo termine anche la fuoriuscita di diverticoli ed emorroidi.

Stando accovacciati invece la posizione del retto rimane perfettamente lineare, quindi poche spinte saranno sufficienti a liberare l’intestino e il retto. Ecco perché basta la posizione giusta per combattere stitichezza emorroidi e fare cacca in 50 secondi senza sforzi eccessivi e dannosi per la salute.