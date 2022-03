Avere in cucina una friggitrice ad aria comporta un sacco di vantaggi, a partire dalla cottura degli alimenti. Ormai questo strumento è un must per realizzare tanti piatti golosi risparmiando tempo e condimento. Se anche noi non possiamo fare a meno della nostra friggitrice, dobbiamo assolutamente provare la ricetta di oggi.

Si tratta di deliziose cosce di pollo velocissime da preparare, che arricchiranno di gusto il pranzo domenicale. Anche se in realtà andrebbero benissimo in qualsiasi altro giorno della settimana in cui si ha voglia di un piatto leggero e gustoso. Vediamo nelle prossime righe come realizzare in un batter d’occhio la nostra squisita ricetta salva pasto.

Ingredienti per 4 persone:

8 cosce di pollo;

1 cucchiaino o una spruzzata di olio di oliva;

2 rametti di rosmarino;

sale e spezie a piacere.

I pro di usare la friggitrice ad aria anziché il solito forno riguardano innanzitutto i tempi di cottura, decisamente ridotti. Inoltre, l’aria calda permette di utilizzare molto meno condimento rispetto ad altri sistemi e dovrebbe rendere i cibi più leggeri. È anche il metodo perfetto per regalarci quell’irresistibile crosticina in superficie che fa andare letteralmente su di giri le papille gustative.

Basta la friggitrice ad aria per cucinare queste cosce di pollo tenerissime pronte in appena 12 minuti, il pranzo della domenica

Per iniziare togliamo la pelle alle cosce di pollo, quindi sistemiamole in un tegame. Nebulizziamo sopra un goccio di olio di oliva e aggiungiamo sale, spezie e gli aghi di rosmarino. Chi ama i gusti decisi potrebbe essere tentato da un pizzico di paprika. Facciamo insaporire la carne lavorandola bene con le mani, in modo tale che si impregni di tutti i sapori.

Prepariamo la friggitrice ad aria, versando sul fondo un bicchiere abbondante di acqua. Se ce ne restano appoggiamo sul cestello dei rametti di rosmarino, quindi sistemiamo sopra le cosce. Iniziamo a cuocere il pollo a 200 gradi per 5 minuti, poi giriamolo e continuiamo la cottura per circa 7 minuti.

Scaduto il tempo possiamo finalmente togliere dal cestello le cosce e impiattarle. Per completare la ricetta potremmo abbinarvi una deliziosa porzione di patate o un po’ di zucchine a pezzetti. Come abbiamo visto, basta la friggitrice ad aria per cucinare questo delizioso piatto che renderà speciale il nostro pasto.