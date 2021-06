Fra gli alberi che sono diffusi nell’ambiente mediterraneo certamente ce n’è uno che occupa un posto particolare. Molto noto per i suoi frutti da cui si ricava un olio prelibatissimo, meno forse per altre caratteristiche. In effetti, basta la foglia di questa pianta secolare e miracolosa per far rinascere la salute e la forza nel nostro corpo.

Una pianta secolare e i suoi frutti

L’olivo è conosciuto da tutti come una pianta secolare. Nella fascia mediorientale, dove probabilmente è originario, si hanno degli olivi millenari che datano anche oltre l’epoca in cui è vissuto lo stesso Gesù. Queste sue caratteristiche di forza e longevità sono dovute alla sua tenacia e forza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Il tronco dell’olivo si nota subito perché ha un legno durissimo che in genere si contorce nel crescere, e le sue foglie sono molto persistenti. Una foglia vive in media tre anni e in caso di siccità può regalare alla pianta oltre la metà dell’acqua che contiene. Nei fiori di Bach l’essenza dei fiori d’olivo è indicata per ridare forza fisica e mentale, che rispecchia effettivamente le potenzialità dell’albero.

Inutile descrivere le grandi proprietà che derivano dalle olive spremute a freddo, con l’olio extravergine, un prodotto rinomato e utilizzato in tutto il mondo.

Basta la foglia di questa pianta secolare e miracolosa per far rinascere la salute e la forza nel nostro corpo

Di questo albero portentoso non solo i suoi frutti, ma anche le foglie hanno qualcosa di speciale da donare all’uomo. Secondo uno studio dell’Università di Salerno le foglie d’olivo contengono una sostanza di grande interesse biologico per la scienza. L’oleuropeina è infatti un ipotensivo con la capacità di regolare la pressione, la dilatazione delle coronarie e l’aritmia cardiaca. Inoltre potenzia il sistema immunitario nella lotta contro virus e batteri.

Il decotto della foglia d’olivo è indicato così per regolare la pressione sanguigna, contro il colesterolo e i coaguli nel sangue. Vediamo come è possibile preparare un decotto di foglie d’olivo.

Come preparare un decotto

Mettiamo sul fuoco un litro d’acqua, in cui versiamo 50 gr di foglie d’olivo essiccate. Una volta a bollitura si spegne e si lasciano in infusione per 20 minuti.

Quest’infusione potrà ben trasmettere al nostro organismo le proprietà particolari di questo albero forte e generoso.