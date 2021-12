La fine della stagione autunnale e l’inizio di quella invernale spinge molti a cimentarsi nella preparazione di confetture.

Le confetture possono essere di vario genere anche se nella maggior parte dei casi vedono come protagonisti arance e mandarini.

I più temerari si spingono anche ad utilizzare mele e kiwi per preparazioni deliziose.

Tuttavia, le classiche confetture a lungo andare potrebbero anche stufare, perciò bisognerebbe provare qualcosa di diverso. Basta kiwi e mandarini ecco la confettura senza arance ricca di vitamina C e perfetta per l’inverno.

Una di queste novità è a base di olivello spinoso, un piccolo arbusto che, se coltivato in zona propizia può diventare molto grande.

Una pianta molto robusta e resistente che potrebbe anche essere utilizzata come siepe per via dei suoi rami spinati.

Il frutto dell’olivello spinoso è una piccola bacca ricca di vitamine, specialmente la C e con grandi proprietà antiossidanti.

Viene utilizzato nella produzione di confetture o spremute. In caso di problemi ai reni sarebbe preferibile consultare il medico prima di utilizzare queste bacche.

Preparare questa confettura sarà molto semplice e non ci sarà bisogno di tanti ingredienti.

Ingredienti

2 kg bacche di olivello spinoso;

1 mela;

2 kg zucchero bruno di canna;

4 cucchiai di cannella in polvere.

Per prima cosa bisognerà lavare le bacche e la mela sotto l’acqua corrente per rimuovere tutte le impurità. In seguito andranno sistemate su un canovaccio e asciugate. Lasciare la mela da parte perché servirà nella seconda fase della preparazione.

Prendere le bacche e sistemarle in una pentola dai bordi alti aggiungendo lo zucchero di canna e la cannella.

Mescolare il tutto e lasciare macerare per tutta la notte. Il giorno seguente aggiungere la mela tagliata a pezzetti e fare bollire il composto a fiamma bassa. Si formerà della schiuma che man mano rimuoveremo dalla nostra confettura.

Molto importante è ricordarsi di mescolare fino a quando non sarà addensata. Utilizzare dei vasetti sterilizzati in precedenza per conservare la confettura, questi andranno poi chiusi ermeticamente.

Capovolgerli e lasciarli raffreddare per creare il sottovuoto. La confettura di olivello spinoso potrà essere conservata come tutte le altre marmellate o composte in un luogo fresco lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.

Alternativa

Nel caso in cui si voglia una consistenza più liscia senza pezzetti di buccia si potrà procedere a frullare il tutto a metà cottura.

Per evitare di spostare la confettura che, poi, dovrà proseguire la cottura si consiglia di utilizzare un classico frullatore ad immersione.

Chi non ama le mele, poi, potrà anche omettere l’utilizzo di questo ingrediente. La confettura risulterà comunque deliziosa.