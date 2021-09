Noi italiani abbiamo una gastronomia che tutto il Mondo ci invidia. La ragione è semplice e va ricercata non solo nella bontà delle nostre materie prime, ma soprattutto nelle preparazioni. Infatti, a differenza della grande cucina francese, la nostra è una cucina povera. In particolare, non abbiamo bisogno di ingredienti costosi per cucinare dei piatti raffinati e gourmet.

Niente foie gras o filetti di vitello, bastano appunto delle erbe e delle verdure che troviamo anche nel nostro orto. Oggi, vorremmo proporre al Lettore una preparazione davvero facile e leggera ma squisita. Infatti, basta il limone e il basilico per delle linguine leggerissime ma gustose da grande chef.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

200 grammi di linguine;

3 limoni di Sicilia;

10 foglie di basilico;

olio extravergine di oliva;

aglio;

panna;

qualche rametto di timo e della maggiorana;

pepe rosa.

Preparazione

In primo luogo, dobbiamo andare a preparare gli ingredienti. La preparazione è molto veloce e, di conseguenza, dobbiamo avere tutti gli ingredienti pronti al momento giusto. Quindi, prendiamo i nostri limoni e li laviamo. Con l’aiuto di una grattugia o di un coltellino, andiamo a estrarre la buccia, facendo attenzione a prendere solo la parte gialla.

A questo punto, mettiamo la buccia di limone in una ciotolina e la lasciamo da parte. Prendiamo ora il basilico e lo passiamo sotto l’acqua fredda, freddissima e lo mettiamo in un’altra ciotolina. Ora, spremiamo i limoni e mettiamo da parte il succo.

Basta il limone e il basilico per delle linguine leggerissime ma gustose da grande chef

In una grande pentola, portiamo a ebollizione la nostra acqua per la pasta e, al momento giusto, mettiamo il sale. Nel frattempo, prendiamo una padella e andiamo a far dorare il nostro aglio con un filo d’olio. Aggiungiamo già le erbe aromatiche, timo e maggiorana. Controlliamo bene il tempo di cottura delle linguine e, due minuti prima le scoliamo e le mettiamo nella padella.

Ora, versiamo velocemente prima il succo di limone, poi la panna e poi la scorza di limone. Facciamo cuocere la pasta per quest’ultimo minuto con tutti questi ingredienti. Prima di servire, disponiamo le nostre foglie di basilico in padella e non sui piatti. In questo modo, l’aroma del basilico avrà ancora un po’ di tempo per mescolarsi al resto. Il piatto è pronto, buon appetito!

Approfondimento

Nessuno la compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti.