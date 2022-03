Basta il diploma per 91 annunci di lavoro riguardanti numerosi posti liberi in tutta Italia

Si ricercano candidati in tutta Italia per le 91 opportunità lavorative disponibili in BRT. Ad ogni annuncio è assegnato un numero limitato di posti, visualizzabile direttamente dalla pagina web dedicata alle carriere. Particolarmente interessanti sono i pochi requisiti necessari che rendono buona parte dei profili ricercati piuttosto accessibili. Anche candidati diplomati e senza esperienza pregressa possono inviare domanda ed avere buone chance di essere assunti.

Il quadro sull’azienda e sugli annunci

BRT, ex Bartolini, è una società specializzata nel trasporto merci. Fondata nel 1928 a Bologna, conta ad oggi oltre 190 filiali sparse su tutto il territorio italiano. L’azienda ricerca candidati a vari livelli di carriera per le sue sedi. Bologna, Cesena, Firenze, Milano, Pisa, Rovereto e Roma sono fra le città ospitanti gli stabilimenti interessati dalle assunzioni, ma ce ne sono ancora tantissime altre.

Posizioni aperte per diplomati

Vediamo, ad esempio, le info sull’annuncio dal titolo Impiegato Operativo. Il candidato scelto si occuperà giornalmente di effettuare consegne ed elaborare ritiri presso la clientela, partecipando alle fasi organizzative dei “giri” quotidiani. Basta il diploma per questo ruolo, oltre alla conoscenza dei più recenti strumenti informatici e del territorio. Non necessaria, ma preferenziale, è l’esperienza pregressa in analogo ruolo presso aziende di trasporti.

Un’altra posizione aperta porta il titolo di Impiegato Assistenza Clienti. L’incaricato dovrà supportare il Responsabile per la gestione di spedizioni non completate correttamente e fornire supporto alla clientela. Anche per questa opportunità si ricercano candidati con diploma che abbiano avuto precedenti esperienze nel ruolo. Sono, inoltre, richieste spiccate doti relazionali e comunicative, buone capacità di problem solving, conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Infine, sempre per diplomati, è disponibile l’annuncio per Impiegato Prese e Consegne. Oltre al titolo di istruzione già specificato, si richiede per il ruolo seguente la conoscenza degli strumenti informatici. L’esperienza precedente nel ruolo è vista come titolo preferenziale. Fra le mansioni previste rientrano il ritiro merci presso la clientela e i controlli sugli inventari del magazzino.

Basta il diploma per 91 annunci di lavoro riguardanti numerosi posti liberi in tutta Italia

Per visualizzare tutte le opportunità disponibili è necessario visitare la pagina dedicata di BRT. Dalla stessa sarà possibile, una volta selezionato l’annuncio di interesse, inviare domanda comprensiva di curriculum vitae.

Lettura consigliata

Grandi opportunità lavorative fino a 1.900 euro al mese con contratto a tempo indeterminato per 80 posti