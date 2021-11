Basta griglie e vapore anche questi 2 insospettabili metodi riducono i grassi e aumentano gli antiossidanti 

Stile di vita attivo e dieta bilanciata sono fondamentali per sentirsi belli e in forma esattamente come dicevano gli antichi: mens sana in corpore sano. Seguire un regime alimentare ricco di fibre, frutta e verdura può avere un effetto protettivo nei confronti di tantissime patologie e malattie gravi. Introdurre nell’organismo cibi sani ci consentirà di apportare notevoli effetti benefici che influenzeranno positivamente tutti i processi interni. A tal proposito si può dire che una dieta corretta potrebbe essere la miglior difesa contro il cancro al colon secondo la scienza.

Il segreto per un’alimentazione che sia varia ed equilibrata è portare in tavola i prodotti tipici di stagione. In tal modo infatti ci assicureremo alimenti sempre freschi e sicuri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Non bastano solo i prodotti freschi

Tuttavia, non basta mangiare alimenti sani e freschi, ma ciò che conta davvero sono le modalità di preparazione di ciascun alimento. Va da sé che la verdura fa bene ma mangiarla fritta non è il massimo per i valori del colesterolo e lo stesso dicasi per carne e pesce.

A tal proposito, per non perdere nutrienti e omega 3 del pesce ecco i metodi consigliati per cucinarlo, al vapore o al forno. Tuttavia, per cucinare sano si rischia di essere monotoni nella tecnica di cucina. Perciò basta griglie e vapore anche questi 2 metodi insospettabili riducono i grassi e aumentano gli antiossidanti. Inoltre mantengono le proprietà nutritive degli alimenti rendendoli ancora più succulenti. Si tratta in particolare della stufatura e della brasatura, che hanno la capacità di ridurre i grassi, aumentare la concentrazione di antocianine e la biodisponibilità di carotenoidi.

Metodi straordinari per cibi succulenti

La stufatura si effettua utilizzando pentola e coperchio in poco grasso e poco liquido che potrà essere l’acqua. Coprendo la pentola con il coperchio il vapore che si forma all’interno consente una cottura veloce e delicata con pochissimo olio. Un alimento tipico da preparare stufato in questo periodo sono i broccoli stufati che risulteranno più saporiti e teneri.

La brasatura invece è un metodo di cottura un po’ più lungo rispetto al precedente. È perfetta per la cottura di carne o pesce in una casseruola con coperchio a fuoco lento. Praticamente per ottenere un’ottima brasatura dovrà effettuarsi una prima rosolatura e far sobbollire sul fornello a fuoco lento, con poco liquido e coperchio.

Basta griglie e vapore anche questi 2 metodi insospettabili riducono i grassi e aumentano gli antiossidanti

Con questi metodi la perdita di nutrienti è minima in quanto questi si radunano nel fondo di cottura per essere poi recuperati. Inoltre si aumenta la biodisponibilità di carotenoidi, ecco perché sarebbe l’ideale per preparare una crema di zucca, in quanto il betacarotene diventa molto più disponibile.

Infine caratteristica estremamente importante è l’aumento di concentrazione di antocianine. Queste ultime, appartenenti al gruppo dei flavonoidi, sono fondamentali per l’organismo in quanto hanno capacità antiossidanti, antinfiammatorie e antinvecchiamento. Pertanto da oggi in poi, non solo la pentola a pressione per preparare le nostre verdure ma anche questi 2 metodi per averle ancora più deliziose.

Approfondimento

Oltre a funghi e broccoli quest’ortaggio alleato di cuore e articolazioni renderà gustosa questa lasagna senza besciamella