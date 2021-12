A chi non è mai capitato di scoprire con orrore una disgustosa gomma da masticare attaccata sotto le suole? Per non parlare del fango, della sporcizia e di mille disgustose sostanze che potremmo calpestare per la strada. Ma se abbiamo pestato una gomma da masticare, non dobbiamo rassegnarci per forza a pulire le suole a mano, un’operazione certamente disgustosa. Possiamo invece utilizzare un trucco semplicissimo per eliminare i residui di gomma da masticare dalla suola delle scarpe in maniera immediata, e per di più senza sporcarci le mani. Vediamo di che cosa si tratta.

Basta gomme da masticare e schifezze appiccicose sotto le suole, usiamo questo trucco semplicissimo per liberarcene senza sporcarci le mani

Ma di quale trucco stiamo parlando? La soluzione è semplicissima: basta mettere le scarpe nel congelatore. Proprio così, il congelatore è un prezioso alleato non soltanto per conservare i cibi, ma anche per aiutarci a mantenere la pulizia.

Se abbiamo calpestato qualcosa di disgustoso per la strada, bastano pochi semplici passaggi per liberarcene senza fatica e senza sporcarci le mani. Procediamo in questo modo: mettiamo le scarpe dentro un sacchetto di plastica, e chiudiamolo con attenzione. Poi posizioniamole dentro il congelatore. Aspettiamo almeno 4 o 5 ore. Le basse temperature congeleranno la gomma da masticare, o la sostanza disgustosa che si è attaccata alle nostre suole. Una volta trascorso questo tempo, possiamo passare all’azione. Basta gomme da masticare e schifezze appiccicose sotto le suole, usiamo questo trucco semplicissimo per liberarcene senza sporcarci le mani.

Usiamo un raschietto, un ramo o una pietra per staccare in un colpo solo la gomma da masticare

Quando la gomma da masticare si sarà indurita, sarà molto più facile da rimuovere. A volte basta sbattere tra loro le scarpe per veder cadere a terra qualunque sostanza disgustosa fosse attaccata sotto le suole. Altre volte possiamo usare un semplice raschietto, o addirittura un rametto o una pietra, per staccare la gomma da masticare ormai indurita e congelata. Niente di più facile.

Possiamo utilizzare lo stesso trucco per rimuovere alcune macchie

Il trucco del congelatore è molto utile non solo per pulire le scarpe, ma anche per eliminare macchie e incrostazioni dai vestiti. Ad esempio le macchie di cera o di terra si possono rimuovere molto più facilmente se prima congeliamo il capo. Basteranno poche mosse per rimuovere la macchia senza disastri.

