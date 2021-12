In casa possiamo notare l’aria di festa, oltre che dall’albero di Natale e dal presepe, dai tanti addobbi sparsi nei vari ambienti. Per rendere le stanze principali più belle e originali, da settimane molti dedicano il loro tempo alla creazione di decorazioni fai da te.

Effettivamente, è un modo per risparmiare non pochi soldi e, per alcuni, per rilassarsi con attività manuali. Inoltre, non esisterà un decoro uguale al nostro, perché sarà unico e particolare.

Realizzare addobbi casalinghi è un’attività che potremmo proporre anche ai piccoli di casa, per farli divertire ed essere d’aiuto. Condividere questi semplici momenti in famiglia, aumenterà quella bellissima sensazione di allegria e spensieratezza, rendendo ancora più magico il periodo delle feste.

Basta ghirlande e candele, per decorare ingresso e tavolo di casa ecco 4 idee creative ed economiche

Solitamente, il primo elemento che posizioniamo sulla porta è la classica ghirlanda, con pigne, rami o altri elementi naturali e non. Ma non è l’unico tradizionale ornamento, infatti sono comuni anche le candele posizionate al centro del tavolo.

Sia l’ingresso di casa che tavoli e mobili, però, potrebbero essere abbelliti con decorazioni meno classiche, ma sempre rispettando il tema del Natale.

Almeno per qualche anno, quindi, diciamo basta ghirlande e candele, per decorare ingresso e tavolo di casa ecco 4 idee creative ed economiche.

Per la porta principale di casa, sia internamente che esternamente, potremmo posizionare delle composizioni con bastoncini di cannella, rametti e bacche di agrifoglio e una stella ricavata da un cartone.

Ritagliamo da una vecchia scatola una stella dalle dimensioni che desideriamo e coloriamola con una bomboletta spray color oro. Facciamo un piccolo foro al centro dove inserire uno spago, che servirà a legate gli elementi naturali, poi appendiamo l’addobbo.

In alternativa, se recuperiamo una tavoletta di legno, magari durante qualche passeggiata all’aria aperta, potremo dipingerla per trasformarla in addobbo. Prima scartavetriamo leggermente, poi utilizziamo pennelli o spray per decorarla a dovere.

Se non siamo bravi a disegnare, usiamo degli stencil per dare vita ad una creazione super originale, da sistemare all’ingresso.

Centrotavola

Per arricchire le nostre tavole, invece delle solite candele e pino, diamo una ventata di freschezza mettendo dei simpatici biscotti allo zenzero a forma di albero di Natale, con gli appositi stampi. A fine pasto potremo anche gustarli in compagnia, come dolcetto digestivo.

Se vogliamo decorare con oggetti più voluminosi, allora potremo realizzare un albero usando delle vecchie riviste. Arrotoliamo singolarmente ogni foglio di carta e sovrapponiamoli con la colla, ritagliamo quelli più in cima che dovranno essere più stretti, per creare una sorta di piramide.

Poi potremo dipingere il tutto di verde, con dei dettagli d’orati o argentati. Per metterlo sul tavolo, incolliamo la base ad una scatolina stretta e lunga, come quelle del dentifricio o anche più grandi.