Sono pochi coloro che rinuncerebbero ad accompagnare il loro pasto con del pane. Specialmente in Italia, la tradizione del pane è fortemente radicata. Infatti, ne esistono tantissime varietà. Dal pan ner valdostano alla michetta lombarda, dal pane senza sale toscano al pane cafone campano. Resistere al profumo di questi prodotti è quasi impossibile.

È anche vero, però, che negli ultimi anni una grande percentuale di consumatori sceglie di sostituire il pane con altri prodotti. Ci sono gli amanti dei crackers e i salutisti che scelgono le gallette di cereali. Ma è proprio vero che queste alternative sono più salutari?

In un articolo precedente parlavamo della necessità di fare attenzione a quali sostituti del pane compriamo. Spesso, infatti, tra gli ingredienti sono nascosti conservanti e additivi poco salutari. Ecco perché oggi proponiamo una ricetta diversa, casalinga e piena di benefici per l’intestino.

Diremo basta gallette e taralli per sostituire il pane grazie a questa deliziosa alternativa ricca di omega 3. Una ricetta semplice e velocissima che tutti, anche i bambini, possono preparare. Allora, vediamo insieme cosa ci serve per realizzarla e qual è l’ingrediente principale.

Piccoli ma preziosissimi

Sin dai primordi della storia dell’umanità hanno permesso all’uomo di evolversi. All’interno nascondono la vita e l’energia del nutrimento. Sono i semi, oggi ritornati a fare parte della nostra alimentazione.

I semi rappresentano un dei pilastri del benessere fisico. Infatti, sono una fonte preziosa di fibre, che aiutano l’intestino a eliminare le scorie e ad assorbire meglio i nutrienti.

Poi, ci sono i fitosteroli, capaci di equilibrare gli zuccheri nel sangue. Proprio questa sostanza aiuta a riequilibrare il ph del sangue, diminuendo l’incidenza di malattie. Ogni seme ha un enorme contenuto di omega 3, minerali, polifenoli e antiossidanti. Per ognuno, poi, ci sono altre caratteristiche specifiche che si devono solo scoprire.

Basta gallette e taralli per sostituire il pane grazie a questa deliziosa alternativa ricca di omega 3

Tra i tantissimi modi di utilizzare i semi in cucina, oggi prepariamo i crackers di semi. Gli ingredienti sono:

400 gr di semi misti (zucca, lino, sesamo, chia, canapa etc);

50g di mandorle ridotte infarina;

farina di grano saraceno (facoltativa);

acqua tiepida q.b;

erbe aromatiche a piacimento;

sale e pepe.

Per preparare i crackers non si deve fare altro che tritare tutti i semi in un mixer. Versiamoli in una ciotola e aggiungiamo tanta acqua tiepida da coprirli. Lasciamo riposare e uniamo il resto degli ingredienti. Foderiamo una placca da forno e versiamo l’impasto. Stendiamolo bene e cuciamo per 25 minuti a 170°C. Trascorso questo tempo, ritagliamo dei rettangoli e inforniamo per altri 15 minuti. Per un’altra versione, ecco la ricetta dei crackers croccanti fatti in casa subito.