Basta fare risotto o lasagne, queste fettuccine al profumo di limone conquisteranno tutti perché sono incredibilmente cremose

Come accade in occasione del Natale, anche in prossimità della Pasqua la brava padrona di casa si mette a spulciare siti e ricettari diversi. L’obiettivo è sempre uno solo: scovare preparazioni che siano facili, golose e magari anche originali, per dare un tono diverso alla classica tavolata.

Del resto, abbiamo visto che anche un antipasto tradizionale della ricorrenza come le uova in salsa tonnata può abbracciare un’altrettanto ottima variazione sul tema.

In ogni caso, il problema non si limita di certo esclusivamente agli antipasti: c’è tutto il resto del menu da pianificare e, soprattutto, da cucinare.

Per quanto riguarda i secondi, tanti punteranno sulla carne, così come a Natale ci si orienta più spesso e volentieri sul pesce.

Ma che dire dei primi piatti? Basta fare risotto o lasagne, queste fettuccine sono la risposta pratica e veloce, oltre che profumatissima. La lunghezza della lista degli ingredienti è davvero irrisoria, così come lo è la difficoltà di esecuzione. Pochi ingredienti, poco tempo tra preparazione e cottura, massima resa del piatto: non rimarremo delusi.

Per realizzare questa ricetta dovremo avere a disposizione:

320 g di fettuccine all’uovo;

100 g di Parmigiano grattugiato;

20 g di burro;

30 g di burro congelato, a cubetti;

100 g di crosta di Parmigiano;

2 zucchine;

1 limone non trattato.

Cominciamo dalla crosta del Parmigiano: dopo averla pulita a dovere, tagliamola a cubetti di circa 2 cm e disponiamo i dadini ben distanziati su un piatto.

Mettiamo il tutto in microonde e facciamo cuocere alla massima potenza per 2 minuti, o comunque fino a quando non risulteranno appetitosamente croccanti.

È ora il momento di affettare le zucchine, riducendole a cubetti che andranno fatti rosolare in padella fino a che non saranno dorati e crunchy.

Una volta fatta bollire l’acqua in una pentola piuttosto capiente, buttiamo la pasta e nel frattempo portiamo a termine la preparazione del condimento.

Trasferite le zucchine in un piatto, usiamo la padella in cui si trovavano per sciogliere 20 g di burro e un cucchiaio di acqua di cottura della pasta.

Scolate le fettuccine al dente, ultimiamone la cottura in padella.

A questo punto, a fuoco ormai spento, condiamo con burro congelato e Parmigiano, continuando a mescolare per amalgamare bene la salsa.

In ultimo aggiungiamo le zucchine e una grattata di scorza di limone, per concludere con una spolverata di crosta di Parmigiano soffiata.

