Per semplificarci la vita in cucina la lavastoviglie è davvero l’ideale. Dopo un pranzo o una cena il pensiero di dover lavare tutto è davvero spiacevole. Dopo aver cucinato e consumato un pasto ci si vorrebbe solo rilassare. Ma dopo qualche lavaggio ci rendiamo conto che è lo stesso elettrodomestico ad essere sporco. Molto spesso però non basta un lavaggio a vuoto per rimediare. In questo articolo vedremo però che basta fare questo piccolo gesto per avere la lavastoviglie sempre più pulita. Senza dover armarci di olio di gomito per levare lo sporco ostinato. E avere una cucina splendente a 360 gradi.

Cosa si sporca

Vediamo qual è il problema che vogliamo trattare. Piatti, posate, pentole possono continuare a essere puliti anche dopo più lavaggi. Ma se guardiamo il fondo o i bordi della lavastoviglie possiamo trovare una brutta sorpresa. Ci troviamo davanti degli strati di materiale diciamo non ben identificato. Rimuoverlo non è proprio facile e veloce. Bisogna utilizzare prodotti specifici e fare un lungo lavoro minuzioso. Ma non sarebbe meglio prevenire che curare? Infatti, ora scopriamo come basta fare questo piccolo gesto per avere la lavastoviglie sempre più pulita.

Semplice ma efficace

Questo strato che si forma deriva dai residui di cibo. Più specificamente dai grassi che rimangono sui piatti. Per esempio, il semplice olio d’oliva o i latticini. Il lavaggio riesce a rimuoverli dai piatti ma poi per la maggior parte si depositano sul fondo. A lungo andare si accumulano e formano questo strato di sporco. Purtroppo, la solita sciacquata dei piatti sotto l’acqua del lavandino non basta per rimuoverli. Per evitare che questi residui non entrino nella lavastoviglie basta un semplice gesto. Prendiamo della carta da cucina e passiamola sui piatti sporchi prima di metterli nell’elettrodomestico. In questo modo rimuoveremo la maggior parte dei residui. Così non si accumulerà sporco ostinato nella lavastoviglie che rimarrà sempre più pulita.