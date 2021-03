Ci troviamo vicini a quel momento dell’anno in cui la maggior parte di noi si prende un’intera giornata, se non di più, per dedicarsi a mettere in ordine la propria casa. Le famose pulizie di primavera sono infatti alle porte, e quest’anno in particolare non abbiamo davvero scuse. Difatti un gran numero di italiani è in zona rossa e passa in media ventidue ore al giorno dentro casa. Rimbocchiamoci le mani dunque, e diamo alla nostra abitazione la manutenzione che merita.

L’organizzazione

Per ottenere ottimi risultati in ambito di pulizie domestiche dobbiamo prestare attenzione a due aspetti, ovvero l’impegno e l’organizzazione. Infatti prima di mettersi in azione è importante capire esattamente quali sono i passaggi, decidere da dove iniziare e in che modo procedere. Altrimenti rischieremo di fare degli sbagli grossolani, che renderanno vani tutti gli sforzi che andremo a fare. Per questo oggi vogliamo concentrarci su un particolare a cui non tutti pensano, ma che si rivela assolutamente importante. Infatti basta fare questo errore per dover ricominciare le pulizie di casa da capo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Dall’alto verso il basso

Oltre a che tipo di prodotti utilizzare, a quale stanza ordinare per prima e a quali elettrodomestici fare affidamento, è fondamentale sapere in che modo procedere nelle pulizie. Potrebbe sembrare un dettaglio non importante, ma non è affatto così. E tra poco capiremo esattamente perché. Infatti basta fare questo errore per dover ricominciare le pulizie di casa da capo. In molti decidono di eliminare la sporcizia e la polvere iniziando dal pavimento, per poi concentrarsi su mobili, lampadari e mensole. Si tratta di un errore, che ci farà solamente perdere del tempo. Difatti nelle pulizie domestiche si dovrebbe sempre procedere dall’alto verso il basso, vediamo in che modo.

Partiamo da ciò che sta più in alto, dunque armadi, finestre e lampadari. Così facendo tutto lo sporco che rimuoveremo cadrà per terra sul pavimento. Solo a questo punto quindi possiamo procedere con quest’ultimo, rimuovendo da esso polvere e terra e qualsiasi altra sostanza. Partendo dal basso infatti faremo il doppio della fatica per ottenere la metà dei risultati, in quanto il pavimento si andrà a sporcare nuovamente quando puliremo le altre parti della stanza. È un piccolo accorgimento nell’organizzazione, forse per molti già noto, ma a cui tanti potrebbero non aver pensato.