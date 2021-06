Ormai si può fare il countdown per l’inizio della tanta attesa estate. Siamo sicuri di essere pronti per la prova costume?

Basta una corretta e sana alimentazione e attività fisica per smaltire i chili di troppo. Una corsetta o una bella passeggiata a passo svelto per 1 ora al giorno già fa tanto. Ma vediamo qualche esercizio sportivo che ci aiuterà ad accelerare il metabolismo e bruciare calorie in più.

Basta fare comodamente a casa questo semplice esercizio per bruciare tantissime calorie e dimagrire più velocemente ed essere pronti alla prova costume

Non c’è bisogno di spendere soldi per pesi e per la palestra. Quello che dobbiamo fare è stare comodamente a casa nostra in una stanza ampia che consenta un libero movimento.

L’esercizio da fare che consigliamo rientra nella categoria chiamata “cardio-fitness”. Si tratta di una serie di esercizi aerobici in sequenza utili per accelerare il battito cardiaco e bruciare più grassi e calorie. Facendo gli esercizi cardio si possono bruciare fino a 400 calorie in soli 30 minuti. Basta navigare su Internet e vedere i video dei coach che fanno appositamente al caso nostro.

Solitamente gli esercizi aerobici adatti iniziano con un piccolo riscaldamento per stendere bene i tendini di ogni parte del corpo. Questo serve per evitare degli strappi muscolari e i movimenti bruschi. Dopo aver riscaldato il corpo, iniziamo con gli esercizi.

L’esercizio

1) Con le mani sui fianchi spostiamoci con i piedi prima a sinistra e poi a destra, facendo in tutto 35 passi. Poi aggiungiamo le braccia, muovendole come muoviamo i piedi, facendo in tutto 30 passi.

2) Sempre con lo stesso movimento di piedi, posizioniamo le braccia come se stessimo alzando dei pesi e muoviamole su e giù, per 30 passi.

3) Il movimento dei piedi non cambia ma cambia invece quello delle braccia. Muoviamole aprendo e chiudendole verso il basso. Facciamo attenzione a incrociarle quando sono in basso. Anche qui 30 passi.

4) Mani sui fianchi, abbassiamo leggermente la schiena, ginocchia leggermente piegate e stesso movimento di piedi. Eseguiamo per 30 passi. Aggiungiamo le braccia, come se ci stessimo stiracchiando per 30 passi.

5) Allo stesso modo di come muoviamo i piedi a destra e sinistra, faremo con la braccia con andamento circolatorio, come se stessimo ballando. Per 30 passi.

Proseguiamo così per mezz’ora alternando gli esercizi. Basta fare comodamente a casa questo semplice esercizio per bruciare tantissime calorie e dimagrire più velocemente ed essere pronti alla prova costume.

Approfondimento

Il segreto per avere la pancia piatta è questo esercizio da fare a casa senza nessun tipo di sforzo e senza spendere un euro.