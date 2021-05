L’auto è una vera passione per noi italiani. Amiamo guidare e per questo vogliamo avere una polizza auto che ci tuteli nel migliore dei modi.

Chiunque possegga un’automobile conosce bene le spese che esso comporta: il bollo auto e assicurazione RC sono le spese che più ci interessano. Mentre il primo ha un importo fisso, per la seconda incidono diversi fattori. Ma come scegliere la polizza adatta a noi?

Basta fare attenzione a questi consigli per scegliere la polizza auto ideale alle nostre esigenze

Innanzitutto, dobbiamo sapere che la polizza auto comprende la copertura assicurativa per i danni causati a cose ed a persone, ad esempio ad altre auto o ai passeggeri coinvolti. Ovviamente queste coperture assicurative sono obbligatorie e necessarie, in caso di mancata assicurazione del veicolo incorreremo in innumerevoli sanzioni aggiuntive.

Considerando che i premi assicurativi non sono fissi e che variano a seconda di diversi fattori, dovremo valutare bene ciò che ci serve.

Cominciamo con scegliere la forma di guida più adatta alle nostre esigenze: potremmo valutare se la guida sarà permessa esclusivamente a noi contraenti, se l’automobile potrà essere guidata da qualunque persona o se, in caso di superamento dei 25 anni di età, la nostra praticità nel guidare ci consentirà di scegliere un profilo esperto.

Valutiamo il rischio a cui collegare il nostro premio assicurativo: tutto ciò dipenderà dall’età anagrafica dell’assicurato e se in passato si hanno avuto incidenti o semplicemente se si ha esperienza alla guida. Inoltre, anche lo stato della nostra automobile inciderà sul premio. Più valore avrà e maggiore sarà il premio.

Dopo di che dovremo scegliere il massimale della nostra polizza auto. Questo corrisponderà alla cifra che la nostra compagnia assicuratrice ci garantirà in caso di incidente. Ovviamente più il massimale è alto, maggiore sarà la nostra copertura assicurativa.

Protezioni aggiuntive e assicurazioni online

È bene ricordare che la polizza auto offrirà una protezione limitata per quel che riguarda danni a veicoli e persone. Quindi, dovremo ricordarci di includere protezioni aggiuntive alla nostra polizza. Chiediamo alla nostra agenzia quali sono le assicurazioni aggiuntive che può proporci, valutiamone i costi e le effettive caratteristiche.

Le principali da avere resteranno comunque quelle relative al Furto e incendio, Kasko e Cristalli. Ma non dimentichiamo mai di farci includere nel prezzo anche la tutela legale ed il soccorso stradale. Queste si dimostreranno molto utili nel tempo.

Quando stipuliamo una polizza auto è bene affidarci ad un consulente che possiamo facilmente contattare ed/o incontrare. Diffidiamo delle agenzie assicurative online: il costo proposto sarà sicuramente accattivante ma spesso questi Agenti tendono a non seguire seriamente il proprio Cliente in casi di urgenza e necessità. E ciò con l’aggravarsi di spiacevoli conseguenze tutte a carico dell’assicurato.

Non commetteremo più errori ora che sappiamo che basta fare attenzione a questi consigli per scegliere la polizza auto ideale alle nostre esigenze. Non ci resta che metterci alla guida della nostra auto e goderci il viaggio.

