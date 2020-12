Basta far bollire questi ingredienti nella pentola di rame per farla tornare come nuova

Le pentole di rame erano un tempo uno strumento fondamentale presente in ogni cucina. Il rame è un metallo che conduce molto bene il calore, e grazie a questa proprietà, le pentole di questo materiale venivano e vengono ancora oggi utilizzate anche dai più grandi chef. Il vantaggio principale del rame rispetto all’acciaio, al ferro e alla pietra, è il fatto che si riscalda e raffredda più velocemente e distribuisce meglio il calore al suo interno. Inoltre, con una pentola di rame, è meno probabile che una pietanza si bruci, perché è più facile controllarne la temperatura. Nonostante questi vantaggi, le pentole di rame hanno anche un grande svantaggio: hanno bisogno di una manutenzione accurata e regolare.

Esiste però un trucco per pulire senza sforzo il rame che abbiamo in casa: basta far bollire questi due ingredienti nella pentola di rame per farla tornare come nuova.

Niente detergenti aggressivi o spugne abrasive

Le pentole di rame sono molto soggette ad annerirsi, e hanno bisogno di essere pulite con cura. Il rame è un materiale abbastanza morbido, e per questo potrebbe subire graffi se non lo maneggiamo con attenzione. Non bisognerebbe mai pulire le pentole di rame con detergenti o spugne abrasive. Da evitare assolutamente, ad esempio, la paglietta di metallo, che potrebbe causare gravi danni alla pentola. Pulire le pentole di rame è quasi un’arte, e bisogna farlo nel modo giusto. Infatti, basta far bollire questi due ingredienti nella pentola di rame per farla tornare come nuova.

Bastano aceto e sale

Per pulire la nostra pentola di rame bastano due ingredienti presenti in ogni cucina: aceto e sale. Riempiamo la nostra pentola di sale con un misto di acqua e aceto in parti uguali, poi aggiungiamo un cucchiaio di sale grosso, e mettiamola sul fuoco. Quando il contenuto comincerà a bollire, abbassiamo la fiamma e lasciamo che l’aceto e il sale puliscano le pareti interne della pentola. Trascorsi almeno 5 minuti, spegniamo la fiamma. Quando il liquido si sarà raffreddato, intingiamo un panno morbido nella pentola e procediamo a pulire anche l’esterno. La nostra pentola di rame tornerà come nuova.

Un altro materiale tradizionalmente usato per le pentole e dalle fantastiche proprietà è il coccio. Ma è vero che la zuppa nella pentola di coccio è più buona che in quella di metallo? Ecco la risposta.