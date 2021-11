Uno degli inestetismi maggiormente odiati dalle donne sono sicuramente le doppie punte. Ma oltre a rappresentare un problema a livello estetico, potrebbero anche nascondere qualche inefficienza del capello stesso. E per evitare che la chioma si danneggi ulteriormente, bisogna intervenire per arginarlo. Solitamente colpisce chi porta i capelli lunghi e folti, con una chioma che richiede molte cure. Le prime avvisaglie dell’arrivo delle doppie punte sono i famosi nodi al pettine. Basta doppie punte e capelli più forti e belli con questi 3 prodotti naturali perfetti per rinforzare la chioma. Vediamoli assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Quali sono le cause principali dell’arrivo delle doppie punte

Solitamente le doppie punte si formano in un capello che si stia sfibrando e stia dimostrando una minore quantità di creatina. Tra le altre cause principali ci sono anche:

la mancanza di ferro;

l’esposizione quotidiana allo smog e ai raggi UVA;

eccessivi trattamenti di colorazione o decolorazione;

eccesso di fumo;

una dieta alimentare non equilibrata.

Basta doppie punte e capelli più forti e belli con questi 3 prodotti naturali perfetti per rinforzare la chioma

Non dovremmo ascoltare soltanto coloro che ci suggeriscono di tagliare i capelli per eliminare le doppie punte. Assomiglia un po’ al famoso proverbio: “non buttare l’acqua del bagno assieme al bambino”. Oggi esistono davvero tanti prodotti cosmetici in grado di venire incontro ai nostri capelli. Solitamente sono dei ricostituenti a base di cheratina, una proteina vegetale basilare per la salute del capello. Ma anche contenenti minerali importanti come il ferro, il rame e lo zinco. Importantissime potrebbero diventare anche le vitamine. Esistono poi tre tipi di olio in grado di fornire una stretta alleanza con il nostro capello.

Tre oli benefici per la nostra chioma

Sono 3 gli oli principali che possiamo applicare sui nostri capelli cercando di eliminare le doppie punte:

l’olio di mandorle, da lasciare operare per una mezz’oretta, in grado di ristrutturare naturalmente il capello;

l’olio di cocco, da applicare sul capello bagnato e che, oltre a donare bellezza e lucidità, irrobustisce la chioma;

l’olio di broccoli, meno conosciuto, ma importante perché liscia naturalmente il capello, rendendolo splendente ed eliminando le increspature.

Molti utilizzano anche il burro di karité, un prodotto molto particolare che va applicato direttamente sulla punta del capello.

Approfondimento

