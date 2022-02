Con il passare del tempo il corpo cambia inesorabilmente. Avere la pancia piatta e i fianchi snelli quando si ha vent’anni è abbastanza facile, ma dopo i 50 anni si fa più fatica.

Dopo la menopausa, in particolare, si verifica un accumulo graduale di grasso soprattutto nella fascia addominale. Le alterazioni ormonali provocano un aumento della ritenzione idrica che ci fa sentire più gonfie. Inoltre si ingrassa più facilmente perché il metabolismo basale rallenta e si bruciano meno calorie.

Ma si può ricorrere ai ripari.

Bisognerebbe modificare la dieta scegliendo alimenti che non appesantiscono, ma a volte non sappiamo resistere alla fame o alla tentazione.

Anche fare una bella camminata può essere una sana abitudine quotidiana.

Ci sono però esercizi mirati che potrebbero aiutarci a tonificare i punti giusti. Lo specchio ci restituirà un’immagine gradevole e giovanile.

Basta dieta e morsi della fame, per dimagrire pancia e fianchi velocemente anche dopo i 50 anni ecco 5 esercizi da fare in pochi minuti

Vediamo quali sono gli esercizi da eseguire quotidianamente.

Il primo richiede l’uso di una sedia. Dalla posizione seduta, afferrare i gomiti e portarli sopra la testa, poi piegarsi a destra e mantenere la posizione per tre secondi. Ripetere dal alto sinistro. Eseguire un ciclo di cinque ripetizioni.

Il secondo esercizio prevede sempre la posizione seduta. Piegare il busto in avanti mantenendo la schiena dritta. Allungare le braccia lungo il corpo fino ad allineare le spalle con le ginocchia, poi sollevare le braccia fino ad allinearle al busto. Mantenere la posizione per cinque secondi. Ripetere l’esercizio dieci volte.

Per il terzo esercizio è necessario un tappetino. Mettersi in ginocchio, portare la gamba destra in avanti con il ginocchio piegato, allungare il braccio sinistro e piegare il busto verso destra, provocando un’estensione del muscolo laterale. Mantenere la posizione per tre secondi. Ripetere con la gamba sinistra. Eseguire un ciclo di dieci ripetizioni.

Ancora due esercizi

Il quarto esercizio si esegue stando in piedi. Le gambe sono leggermente piegate, in linea con le anche. Incrociare le braccia e portarle all’altezza delle spalle, abbassare il busto in avanti senza piegarlo. Mantenere la posizione per cinque secondi. Ripetere l’esercizio per dieci volte.

Per il quinto esercizio è necessario un tappetino. Sdraiarsi sul lato destro e piegare le ginocchia. Portare le braccia in avanti e, senza spostare le ginocchia, sollevare un braccio ed eseguire una torsione del busto a 180 gradi fino ad appoggiare entrambe le spalle a terra. Mantenere la posizione per tre secondi. Ripetere dal lato sinistro. Eseguire un ciclo di dieci ripetizioni.

Sono esercizi semplici, controllati che rafforzano la zona centrale del corpo e che, eseguiti giornalmente, modificano lentamente il corpo tonificandolo nei punti giusti. Si può richiedere la consulenza di un esperto se si hanno particolari problemi.

Quindi, basta dieta e morsi della fame, per dimagrire e sembrare più giovani possono aiutarci pochi semplici esercizi.