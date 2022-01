La pulizia della casa è sempre una brutta gatta da pelare. Da un lato, infatti, contano le dimensioni degli ambienti, dall’altro a fare la differenza può essere il tempo a disposizione.

Tra lavoro, vita frenetica e tran tran quotidiano, a volte ci sembra sempre di non aver un attimo a disposizione per dedicarci alla casa. Di contro spesso a mancare è proprio la voglia.

Il solo pensiero di dover spendere sudore ed olio di gomito per più di due ore ci rende ancor più pigri e vogliosi di scappare dalle responsabilità. Eppure, l’ordine e l’igiene dovrebbero essere sempre una priorità, anche quando assicurarli ci mette in pensiero.

Per assicurare una pulizia corretta della casa, infatti, ci sono dei tempi e dei modi che dovremmo conoscere e rispettare.

Abbiamo degli alleati?

Ovviamente per la cura della casa esistono davvero un’infinità di prodotti in commercio. Uno dei più usati ed efficaci è sicuramente l’ammoniaca, un vero jolly per ogni stanza, compresi i temuti bagno e cucina.

Tuttavia, spesso capita di concludere le pulizie e sentirci un po’ storditi e con le mani decisamente a pezzi.

Il primo effetto potrebbe essere il risultato dell’utilizzo di prodotti che, seppur risolutivi, possono emanare vapori poco salutari. Il secondo è invece il naturale effetto di saponi aggressivi per il ph della pelle.

Per questo, sempre di più si ricorre a soluzioni naturali, rimedi della nonna o fai da te.

Anche nel caso di macchie, incrostazioni e sporco ostinato ci sono infatti molte alternative ai soliti detergenti.

E se riuscissimo ad avere per le mani un prodotto multiuso da poter utilizzare per combattere lo sporco in quasi tutte le stanze della casa?

Basta detergenti aggressivi, ecco come preparare una super pasta sgrassante universale per WC, guarnizioni, fughe di pavimenti e piastrelle

Tutto ciò può essere realtà. Possiamo infatti preparare da soli una super pasta abrasiva da utilizzare sulle incrostazioni di calcare e di sporco del WC e tanto altro. Sarà perfetta anche per igienizzare e far tornare come nuove, ad esempio, le guarnizioni della lavatrice e le fughe di pavimenti e piastrelle.

Ecco che possiamo dire: basta detergenti aggressivi, ecco come preparare una super pasta magica.

Ci serviranno:

2 cucchiai di bicarbonato;

2 cucchiai di sapone di Marsiglia;

acqua q.b.;

1 cucchiaino di tea tree oil;

1 cucchiaino di succo di limone.

Mescoliamo bicarbonato e sapone di Marsiglia ed aggiungiamo a seguire il tea tree oil ed il succo di limone.

Aggiungiamo acqua quanto basta per amalgamare il tutto senza farlo diventare troppo liquido.

Dovrà mantenere una consistenza cremosa e granulosa.

Ora non ci resta che armarci di apposita spazzola e spazzolino, darci da fare e senza troppa fatica goderci il risultato!