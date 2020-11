Per un frullato perfetto, anche in base agli ingredienti scelti, l’aggiunta di ghiaccio può fare davvero la differenza. Per esempio, basta del ghiaccio e del caffè per un frullato che solleticherà il palato di tutti. Perché è vero che nella stagione estiva i frullati con il ghiaccio sono ottimi, praticamente perfetti. Ma in realtà nei frullati un pò di ghiaccio non dovrebbe mai mancare così come accade quando si preparano i drink.

Ecco, allora, come preparare un frullato gustoso a base di ghiaccio e caffè, e con pochi altri ingredienti da aggiungere. Nel dettaglio, supponendo di solleticare il palato di quattro persone, servono quattro tazzine di caffè espresso. Ed una dozzina di cubetti di ghiaccio tritati.

Riporre, quindi, il ghiaccio insieme alle quattro tazzine di caffè espresso, quando fredde, all’interno di un frullatore. Se non disponibile la macchinetta del caffè espresso, in ogni caso, vanno benissimo pure le quattro tazzine di caffè preparate alla vecchia maniera, ovvero con la moka.

Tornando alla preparazione, aggiungere nel frullatore, insieme al caffè e al ghiaccio, 60 grammi di zucchero di canna liquido e due baccelli di vaniglia.

A questo punto basterà azionare il frullatore e spegnere non appena il ghiaccio sarà stato interamente assorbito dal frullato.

Un frullato indubbiamente gustoso, facile da preparare e pronto in un attimo. Specie quando, ad esempio, nel pomeriggio, a casa si è in buona compagnia e non si sa cosa offrire di buono.

Frullato caffè e ghiaccio con panna e amaretto per il massimo livello di golosità

Inoltre, per elevare al massimo il livello di golosità, il frullato caffè e ghiaccio si può guarnire con panna fresca e con un biscottino inzuppato. In questo caso l’amaretto è l’ideale. Perché quando c’è da solleticare il palato la cura dei dettagli nella preparazione dei frullati è quella che fa sempre la differenza.