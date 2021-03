Capita spesso di avere uno o entrambe le orecchie tappate. Raramente si tratta di qualcosa di grave. Tuttavia è un disturbo molto fastidioso. Provoca infatti un sensibile calo dell’udito, e di conseguenza, una sgradevole sensazione ovattata del mondo che ci circonda. L’orecchio è un organo molto sensibile del nostro corpo. Va infatti ad influire anche sul nostro equilibrio e sul senso di stabilità.

Il tappo di cerume è la causa più classica. Ma anche un forte raffreddore, un’immersione al mare o uno sbalzo di altitudine possono farci “chiudere le orecchie”. Niente panico. Basta davvero poco per risolvere un disturbo molto diffuso e alquanto fastidioso.

In aereo e in alta montagna

A quasi tutti capita, in aereo (specie nella fase di decollo e atterraggio) o in alta montagna, che si tappino le orecchie. Per risolvere – ma anche prevenire – questo disturbo, è sufficiente:

deglutire spesso, magari aiutandosi succhiando una caramella oppure sorseggiando dell’acqua;

masticare un chewing gum, sempre per favorire la produzione di saliva;

sbadigliare: l’apertura e chiusura della mandibola facilita l’apertura della tuba di Eustachio

Soluzioni naturali e localizzate

Se le orecchie sono chiuse a causa di un forte stato influenzale che ha provocato la produzione di catarro, che si è fermato tra naso, fronte e orecchie, ecco allora delle utili soluzioni da mettere in pratica ‘in loco’.

Acqua tiepida nelle orecchie, utilizzando una siringa priva di ago

Soluzione salina tiepida nel naso, sempre da effettuare usando una siringa senza ago

Suffumigi o Aerosol con essenze balsamiche (eucalipto e menta sono i più consigliati)

Impacco caldo, applicando per 5-10 minuti, su fronte, tempie e naso, un panno intriso (e ben strizzato) di acqua molto calda

Otite

In caso di otite, il primo consiglio è di consultare il medico. Qualora però, non si volesse fare uso di farmaci, provare con questi rimedi casalinghi. Inserire direttamente nell’orecchio un paio di gocce di olio d’oliva intiepidito, oppure 3 o 4 gocce di un composto preparato con acqua distillata e aceto di mele.

Ovviamente, abbiamo parlato di situazioni transitorie e relative a determinate condizioni. Tutti casi quindi in cui basta davvero poco per risolvere un disturbo molto diffuso e alquanto fastidioso. È però giusto ricordare che – seppur raramente – l’orecchio tappato può essere la spia di patologie gravi e ben più serie per le quali è necessario il consulto del medico curante o dell’otorino.