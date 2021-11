Il succo di melograno è un vero toccasana per molti appassionati. C’è chi, ad esempio, lo cerca per i suoi numerosi benefici, visto che sarebbe un valido alleato per la salute intestinale ed il benessere immunitario. Sarà per questo che spesso va a ruba nei mercati, e che spesso possiamo trovare la centrifuga in bar e locali. Ciò avviene specialmente in autunno, quando questi frutti finalmente compaiono nelle mensole degli ortofrutta.

Occhio però a non sporcarsi, perché il suo succo sa essere particolarmente ostinato quando si tratta di pulirlo. E se dovesse succedere, c’è sempre un rimedio naturale in grado di darci una grossa mano. Quella nota leggermente acidula e pungente, però, potrebbe non piacere a tutti. Così, anziché infarcire inutilmente il succo di zucchero bianco o di canna, si potrebbe pensare ad una alternativa che sia rapida e semplice. E che fornisca al nostro succo una nota decisamente più approcciabile.

Basta davvero poco per rendere meno aspro il succo di melograno con un’aggiunta amabile e beverina

Si tratta di una miscelazione analcolica all’apparenza in tutto e per tutto simile a quella dei grandi classici come il Campari o l’Aperol Spritz. La forza è la presenza di succo di pompelmo rosa e acqua tonica, in grado di creare un mix salutare ed irresistibile.

In primo luogo assicuriamoci di avere estratto i cosiddetti grani e aver rimosso le pellicine bianche. Queste contribuirebbero infatti a fornire un sapore amaro. Possiamo ora utilizzare una centrifuga (anche un estrattore andrà benissimo) per ottenere il succo che costituirà la base della miscelazione analcolica.

Prendiamo un calice da vino bianco. Inseriamo ghiaccio in abbondanza come fanno i grandi barman. A proposito, ecco perché ci riempiono sempre il bicchiere di ghiaccio, e non è per un motivo economico. Versiamo il succo di melograno. Poi aggiungiamo il succo di pompelmo rosa. Non ce ne vuole molto, bastano 5 cl. Per chi avesse il misurino in once si tratta di un’oncia e mezzo. A questo punto, a completare, aggiungiamo l’acqua tonica. Per abbellire la creazione possiamo aggiungere tanto una fetta d’arancia quanto alcuni grani del melograno stesso. Ne esce un mix agrumato irresistibile, che non risulterà né troppo pastoso e neppure troppo acido. Basta davvero poco per rendere meno aspro il succo di melograno con un’aggiunta amabile e beverina.

Una seconda variante semplice semplice

Esiste anche una variante ben più semplice, caratterizzata dalla semplice aggiunta di un altro ingrediente oltre al melograno. In questo caso, però, armiamoci di un bicchiere basso e capiente. Dopo averlo raffreddato colmandolo di ghiaccio, versiamo il nostro succo di melograno fino a circa tre quarti del bicchiere e completiamo il tutto con un bitter analcolico freddo. Sentiremo un sapore dolce e leggiadro, leggermente frizzante e pungente che conquista il nostro palato con eleganza e colore.