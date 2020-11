Con la crisi del coronavirus e il lockdown in moltissimi si sono dilettati in cucina. Alle prese con forni, fornelli, pentole e casseruole ci siamo tutti improvvisati grandi chef per provare a portare a tavola un piatto di lusso.

Purtroppo gli effetti della crisi del Covid 19 perdurano e siamo arrivati a novembre. E l’autunno porta sulle nostre tavole i suoi prodotti più tipici. Tra questi, le castagne rivestono un ruolo molto importante, tanto che nel passato venivano addirittura definite come il pane dei poveri.

Tuttavia, cuocere le castagne a casa può essere complicato e in molti scelgono di comprarle durante una bella passeggiata. Difficili da sbucciare, troppo olio da usare e la mancanza di pentole troppo grandi ci possono scoraggiare nel prepararle a casa.

Peccato che ora non si possa passeggiare e, quindi, armandoci di pazienza, proviamo a cucinare le castagne a casa. Infatti, basta cuocere le castagne in questo modo per sbucciarle facilmente.

Cuocere le castagne con la friggitrice ad aria

Con la friggitrice ad aria. Ecco svelato come cuocere le castagne per sbucciarle facilmente. Inoltre, la procedura è davvero semplice.

Basta munirsi di una friggitrice ad aria e incidere tutte le castagne. Una volta inserite nel cestello, bisogna farle cuocere per una ventina di minuti a 180 gradi. A metà cottura, i più rinomati chef consigliano di girarle affinché si possa avere una cottura uniforme.

Così le castagne si sbucciano molto facilmente

Se ci si chiede come cucinare delle castagne che si sbucciano molto facilmente questa è la scelta giusta. Naturalmente, una volta estratte le castagne dal cestello, è necessario farle riposare, raffreddare un pò e riprendere consistenza. La cottura della friggitrice ad aria ci permette, quindi, di avere delle castagne che si sbucciano facilmente e che sono anche meno caloriche delle normali caldarroste, un affare!

Abbiamo visto, dunque, che basta cuocere le castagne in questo modo per sbucciarle facilmente.