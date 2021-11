Non tutti amano passare ore a cucinare. Infatti, stare davanti ai fornelli per molti è un momento di puro relax, per altri è una punizione vera e propria.

Quindi, non sempre si realizzano grandi ricette, da fare invidia ai migliori ristoranti. Alcuni cercano piatti più semplici e veloci, per accontentare la famiglia e riempire lo stomaco, senza creare malumori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Uno dei piatti più diffusi nelle cucine italiane, per chi non ha voglia di realizzare lunghe preparazioni, è il classico petto di pollo in padella. È un po’ come cucinare un uovo a occhio di bue, almeno questo è quello che pensano tanti. Un goccio di olio in padella, qualche minuto di cottura della carne, prima da un lato, poi dall’altro e la cena è pronta.

Purtroppo, però, la maggior parte delle volte, il risultato è una soletta stopposa che rischia anche di farci affogare, da quanto è secca. In effetti, ci vorrebbe un poco di amore e impegno, anche per un piatto così facile.

Basta cucinare il solito petto di pollo asciutto con questi trucchi sarà sempre succoso e morbido

Scegliamo prima di tutto un petto di pollo di qualità, buono e fresco. Cerchiamo di portare in tavola una fettina che sia gustosa e che possa essere di gradimento, senza che sia una penitenza mangiarla.

Basta cucinare il solito petto di pollo asciutto, con questi trucchi sarà sempre succoso e morbido, mai secco e stopposo. Un accorgimento che pochi conoscono è togliere la fettina di pollo dal frigo in anticipo, almeno 15 minuti prima di cucinarlo.

Un altro trucchetto potrebbe essere fare marinare il pollo prima di metterlo in padella. Oltre a dare un sapore maggiore alla carne, la mantiene umida e morbida. Prepariamo un sughetto, dove immergere il pollo, con olio, limone, salsa di soia, aceto, zucchero, aglio e lasciamo riposare per 30 minuti.

La cottura

Per ottenere una fettina in padella tenera e non secca, non dobbiamo esagerare con la fiamma, che non dovrà essere alta. Se proprio vogliamo essere precisi, prendiamo un termometro da cucina, per controllare la temperatura interna della carne, che dovrebbe essere intorno a 75 gradi.

Durante la cottura in padella, con un cucchiaio, bagniamo con il sughetto che si crea il nostro petto di pollo, per non farlo mai seccare.

Se non vogliamo sbagliare, allora puntiamo sulla panatura e friggiamo. Passiamo la carne prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nella mollica, poi mettiamo nell’olio a friggere. I succhi rimarranno all’interno e sarà una goduria mangiarlo.

Se grigliato, invece, il risultato non è come vorremmo, possiamo provare a fare così: tagliamo a striscioline il petto di pollo e facciamo una ricca insalata, per coprire i nostri piccoli sbagli. In alternativa, prepariamo una veloce salsa a base di yogurt o hummus e il gioco è fatto, nessuno si accorgerà di nulla.