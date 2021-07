Da tempo immemore i medici consigliano ai pazienti di evitare l’ascensore e preferire le rampe di scale. Salire le scale, infatti, è un’attività aerobica e rassodante di eccellente qualità, che in poco tempo dà effetti ragguardevoli al corpo. Ma se prima d’ora i benefici del “fare le scale” rimanevano poco più che un buon consiglio da seguire, oggi abbiamo numeri più certi. Un’autorevole ricerca portata avanti in un’università canadese, la Queen’s University di Kingston, svela quanti scalini fare per tenersi in forma. Lo studio afferma che basta contarne 60 al giorno per bruciare tanti grassi e risparmiare molti soldi, altrimenti spesi in personal trainer e abbonamenti in palestra.

La ricerca che ha rivoluzionato il mondo del fitness

Molto spesso la palestra viene usata per raggiungere risultati che è possibile ottenere semplicemente con piccole pratiche del quotidiano. Questo è quanto dimostrato dagli studi del Professor Martin Gibala, esperto di chinesiologia alla Queen’s University. Il Professor Gibala è un nome celebre nel campo del fitness per aver corretto i principi dell’allenamento HIIT rendendolo più abbordabile per chiunque. Nella sua sopracitata ricerca, invece, ha stabilito quanti gradini salire ogni giorno per ottenere un allenamento efficace, che brucia i grassi e rassoda i muscoli interessati. Per arrivare ai risultati ha portato avanti un test su un campione ragguardevole di donne. Il test ha stabilito che l’allenamento più efficiente consiste nel salire più scalini possibili entro un intervallo di 20 secondi. Il numero massimo di scalini fatti in 20 secondi è 60. La ricerca è stata recentemente pubblicata sull’American College of Sports Medicine, corredata di un suggerimento.

Il mini-allenamento da fare esclusivamente con una rampa di scale

Se è vero che basta contarne 60 al giorno per bruciare tanti grassi e risparmiare molti soldi, è ancora meglio fare gli scalini con un certo criterio. Il Professor Gibala consiglia, in calce alla sua ricerca, di svolgere le salite all’interno di un circuito. Per risultati ottimali, è bene fare 60 gradini in 20 secondi e ripetere la sequenza per 3 volte, intervallata da un recupero di 10 secondi. Il protocollo ricalca quello dell’allenamento ad alta intensità, ma è fattibile e utile per chiunque.

