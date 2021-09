Quanto può essere brutto mettere il sale nel caffè? Una cosa capitata almeno una volta a tutti. Può succedere quando si utilizzano due barattoli uguali e si è distratti. Altre volte abbiamo difficoltà anche a distinguere sughi e conserve preparati da noi, quelli che a prima vista sembrano identici. Dovremmo soffermarci a osservarli con attenzione o ad assaggiarli per non incorrere in errori, ma possono esserci soluzioni più immediate ed efficaci, come apporvi delle etichette.

L’occorrente

Basta confondere sale e zucchero, ecco come realizzare delle graziose etichette fai da te per i nostri barattoli in modo semplice, economico e simpatico. Tutto ciò di cui avremo bisogno sarà:

scotch da pacchi trasparente;

forbici;

righello;

una ciotola;

acqua tiepida;

un asciugamano;

asciugacapelli;

scritte stampate.

Per quanto riguarda le scritte, sarà preferibile realizzarle con una stampante laser. Se ne abbiamo una potremo farlo comodamente da casa, altrimenti converrà recarsi in cartolibreria. Bisogna realizzare a computer le scritte da incollare sui barattoli: zucchero, sale, marmellata di albicocche, sciroppo di zucchero e quant’altro.

La cosa divertente sarà poterle personalizzare come più ci aggrada, facendole tutte uguali o completamente diverse tra loro. Per farle è comodissimo usare Microsoft Office Word, poiché ci permette di scegliere tra diversi font di scrittura e in più anche di inserirvi delle piccole cornici intorno.

Via libera alla fantasia, unica accortezza assicurarsi che l’altezza delle parole non sia maggiore di quella dello scotch.

Una volta stampate le nostre parole possiamo procedere in modo vero e proprio. Ricopriamo ogni singola scritta con un pezzo di scotch, per farlo aderire in modo preciso possiamo aiutarci col righello. Una volta completata questa operazione potremo ritagliarle una ad una.

Ora arriva il punto più delicato, durante il quale prestare particolare attenzione. Inseriamo l’acqua tiepida nella ciotola, poi dovremo immergervi le nostre scritte. Passato un po’ di tempo noteremo che cominceranno ad accartocciarsi e potremo procedere ulteriormente. Dovremo eliminare completamente la carta dallo scotch, sul quale ormai si sarà trasferita la nostra scritta. Porremo poi i nostri pezzi di scotch ripuliti su un asciugamano e li tamponeremo con lo stesso. Per asciugarli completamente useremo poi l’asciugacapelli, ma attenzione, bisogna metterlo a una potenza bassa e non alla temperatura massima.

Una volta asciutte le nostre scritte, noteremo che vi è ricomparsa la colla: bene non ci resta che applicarle su tutti i nostri barattoli. Adesso saranno perfettamente riconoscibili senza sforzo e completamente personalizzati dal nostro tocco esclusivo che li avrà resi anche più carini.