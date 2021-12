Abbiamo recuperato già le monete per la tradizionale tombolata di Natale. Parte la sfida tra chi si accaparra il tombolone e chi invece tenta la fortuna con i suoi numeri del cuore. Una tombolata a Natale di certo non può mancare, come anche una partita al famosissimo mercante in fiera. Però di tanto in tanto vorremmo evitare di azzuffarci per una quaterna chiamata per sbaglio.

Sarebbe bello alternare i classici giochi delle feste come una partita a scala 40 con nuovi giochi più divertenti. Dei giochi facili da spiegare velocemente per poter giocare partite avvincenti.

Basta con tombola e mercante in fiera, ecco 3 giochi divertenti da fare in famiglia per un Natale ricco di risate

Oltre alla tombola e al mercante in fiera ci sono alcuni giochi ormai diventati dei classici. Ad esempio Cluedo oppure il famosissimo Monopoli, giochi senza tempo a cui giocare tutto l’anno. Sono sicuramente tra i migliori giochi da tavolo per trascorrere divertenti serate estive con amici.

Ma ora che le giornate sono più fredde e buie ci vuole qualcosa di più avvincente per tenerci occupati. Soprattutto perché dopo i grandi pranzi e cene di Natale è facile addormentarsi e fare una pennichella.

Il primo gioco super divertente che proponiamo oggi è Ban-dito della Hasbro. Lo dice proprio il nome, lo scopo del gioco è fare diverse attività ma senza usare i pollici. Nella confezione ci sono delle bende elastiche che immobilizzano solo il pollice, lasciando libere le altre dita. Si pescano delle carte che ci diranno cosa fare, ad esempio abbottonare una camicia o scrivere. Ogni volta che si vince una sfida si guadagna una carta premio, il primo che ne ha 3 vince.

Gatti che fanno cose, già ci strappa un sorriso

Il gioco di cui parliamo è Exploding Kittens, gioco di carte illustrato che farà morire dalle risate. Si può acquistare la versione base o comprare le varie espansioni. Una sfida con raggi laser, gattibaleno, illustrazioni e sabotaggi. Ci sembrerà di avere la partita in pugno quando improvvisamente ecco che fa la sua comparsa il gattino esplosivo. Una sorta di Uno ma molto più avvincente e ben illustrato.

Per finire tutti i nati tra gli anni ’80 e ’90 sognavano di avere questo gioco, Jumanji. Basato proprio sull’originale visto nel film omonimo questo è un vero gioiellino. Sulla mezza sfera centrale compaiono gli indizi e parte il gioco. Arrivare al traguardo per vincere la partita e muovere il proprio personaggio sul tabellone. Purtroppo niente magia, ma per i nostalgici è sicuramente un pezzo da collezione da avere in casa.

Quindi, basta con tombola e mercante in fiera, ecco 3 giochi divertenti da fare in famiglia per un Natale ricco di risate. Procuriamoci uno di questi fantastici giochi e il divertimento sarà assicurato. Perché no potrebbero essere anche un’idea carina per un regalo di Natale dell’ultimo minuto.

Approfondimento

Ecco 3 divertentissimi giochi da tavolo da non perdere per una serata tra amici o in famiglia