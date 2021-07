La menta è una fantastica erba aromatica, profumatissima e molto facile da coltivare. Ne esistono diverse varietà, dalla menta selvatica, alla mena acquatica, dalla menta viridis alla menta piperita. Efficace digestivo, la menta contiene mentolo, un principio attivo dalle proprietà incredibili: antistress, anti-infiammatorio, digestivo e antiparassitario.

La menta è un’erba perenne, cioè che si coltiva tutto l’anno, infatti questa pianta è quasi immortale. Non soffre le gelate invernali ed è incredibilmente resistente anche al caldo più intenso. Anche se in inverno le foglie si seccano, in primavera, quasi incredibilmente, ricrescono verdi e rigogliose. Se però vogliamo che la nostra pianta cresca rigogliosa, basta con questi terribili errori nel coltivare la menta.

Quindi, come si coltiva la menta? Si può coltivare in vaso? Come si può piantare a terra?

In vaso o a terra

Coltivare la menta in vaso o a terra è semplicissimo, perché, come abbiamo detto, è un’erba molto resistente. Se abbiamo la possibilità di piantarla, possiamo creare nel nostro giardino un bellissimo arbusto di menta, verde, rigoglioso e profumatissimo, dai fiori strepitosi. Se invece non abbiamo questa possibilità, un vaso va benissimo. Sono consigliati i vasi larghi, non per forza alti, in modo tale che la pianta possa allargarsi. Vanno bene i vasi a coppa, oppure quelli rettangolari.

Basta con questi terribili errori nel coltivare la menta se la vogliamo rigogliosa

Ci sono, però, delle cose a cui dobbiamo stare attenti quando coltiviamo la menta. Prima fra tutte, la menta ha bisogno di sole. Ricordiamoci che la menta cresce in zone molto calde, come il Marocco e in generale tutto il Nord Africa. Non ha, quindi, paura del sole. L’acqua gliela possiamo dare senza problemi, ma mai troppa. Resiste bene anche all’asciutto.

Come ultima cosa c’è da dire che la menta tende ad espandersi ed allargarsi molto, quindi non è consigliato coltivarla insieme ad altre piante. Soprattutto se la piantiamo a terra.