Uno dei regali più graditi durante le feste sono proprio le piante. È fantastico donare e riceverle in regalo, perché non ci stancheranno praticamente mai.

Soprattutto in questo periodo, quando le temperature si irrigidiscono, siamo abituati a trasferire le piante dentro casa. Visto che dobbiamo averle dentro, allora perché non sceglierne una che fiorisca proprio in questo periodo dell’anno? Decorerà la nostra casa, e ci farà avvertire ancora più forte l’aria delle feste. Oltretutto, si tratta di una pianta facilissima da curare, che non necessiterà di particolari attenzioni. Vediamo di che pianta si tratta.

Basta con questa stella di Natale, meglio scegliere questa straordinaria pianta invernale che fiorisce durante le feste

Far sopravvivere le piante in inverno non è un gioco da ragazzi. Il gelo, il vento e la pioggia, infatti, sono loro grandi nemici. Per prima cosa, quindi, ricordiamoci che per proteggere le piante dal freddo e dalla pioggia basta questo trucchetto totalmente a costo zero.

Un’altra astuzia utile per far sì che sopravvivano a questo periodo di freddo, è scegliere le piante più resistenti. In particolare, ne esiste una che fiorirà proprio quando tutte le altre appassiranno. È una pianta facilissima da curare, che si adatta bene ad ogni ambiente. Si tratta del cactus di Natale.

Un cactus senza spine

La Schlumbergera Buckleyi è la pianta di Natale più originale che avremmo potuto immaginare. Attenzione, però: non si tratta del solito cactus. Questa pianta, infatti, non ha le spine e non vive nel deserto, anzi.

Basterà collocarla in un luogo protetto dalla luce diretta, con una temperatura di circa 18°C e il nostro cactus di Natale ci ringrazierà subito con una splendida e rigogliosa fioritura. E il bello è che il picco della fioritura arriverà proprio durante il periodo natalizio.

Ecco perché dovremmo smetterla di regalare le solite piante. Quindi, basta con questa stella di Natale, meglio scegliere questa straordinaria pianta invernale che fiorisce durante le feste.

Basteranno queste semplici attenzioni

Come dicevamo, il cactus di Natale non ama particolarmente la luce. L’ideale, quindi, sarà posizionarla in un ambiente luminoso ma evitando i raggi diretti. Inoltre, facciamo attenzione che la temperatura dell’ambiente in cui posizioneremo la nostra pianta non scenda mai sotto i 10°C.

L’ultima accortezza da riservare alla nostra pianta riguarderà il terreno. La miglior soluzione è scegliere un terriccio specifico, costituito soprattutto da torba, con un po’ di sabbia e di ghiaia sul fondo.

Non abbondiamo mai con le innaffiature. Prima di innaffiare, sarà meglio aspettare che la parte alta del terreno sia completamente asciutta.