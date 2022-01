Le feste vanno vissute con una certa rilassatezza, ma molto spesso ci si lascia andare a sgarri alimentari eccessivi e ripetuti. Non è insolito, infatti, ritrovarsi dopo l’Epifania con qualche chilo in più e con qualche dolce ancora da smaltire. Il consumo eccessivo di alimenti ricchi di zuccheri complessi, nel tempo, può dare assuefazione. È importante, quindi, non eliminarli mai del tutto per evitare disturbi, ma piuttosto sostituirli con qualcosa di più salutare. Basta allora con pandoro e panettoni per appagare la voglia di dolci ecco una merenda sana e leggera che aiuterà tutti a sentirsi meglio.

Occorrente per prepararla

Questa ricetta permette di realizzare 25-30 barrette alle mandorle, albicocche secche e miele. Saranno ricche di fibre, grassi buoni, zuccheri semplici e proteine.

Gli ingredienti per realizzarle sono: 500 gr di fiocchi d’avena, 120 gr di miele oppure in alternativa ¼ di tazza di olio di cocco, 100 gr di mandorle, 100 gr di albicocche secche, 100 gr di uvetta, 100 gr di burro, 50 gr di semi di sesamo, 50 gr di semi di zucca e 45 gr di cocco disidratato.

Basta con pandoro e panettoni per appagare la voglia di dolci ecco una merenda sana e leggera che aiuterà tutti a sentirsi meglio: procedimento

Per prima cosa bisogna tostare i fiocchi di avena in una padella antiaderente o in forno, fino a quando risulteranno ben dorati, e trasferirli poi in una scodella.

Tostare leggermente anche le mandorle, sminuzzarle grossolanamente con un coltello e aggiungerle ai fiocchi di avena.

Unire i semi di sesamo, i semi di zucca, il cocco disidratato, l’uvetta e le albicocche secche tagliate in pezzetti molto piccoli. Mescolare tutto con una spatola.

A questo punto versare il miele in un pentolino, aggiungere il burro e scaldare a fiamma moderata fino a quando si saranno sciolti e amalgamati. Il burro può essere sostituito anche con l’olio di cocco. Dopodiché con gradualità bisogna incorporare la parte liquida con quella solida mescolando per bene.

Rivestire con carta da forno bagnata e strizzata uno stampo di 30×25 centimetri. Versare l’impasto, distribuirlo e schiacciarlo con decisione aiutandosi con una spatola di gomma o con i polpastrelli inumiditi.

Cuocere, infine, nel forno preriscaldato per 10 minuti a una temperatura di 180°C.

Al termine far raffreddare per 2 ore, rimuovere dallo stampo, tagliare a barrette o a quadratini e servire con un fresco centrifugato di frutta o con una tisana fumante.