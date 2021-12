Molti di noi, proprio in questi giorni, sono alle prese con l’allestimento natalizio della casa. Stiamo cercando gli addobbi giusti, preparando l’albero e scegliendo l’illuminazione perfetta per esaltare le decorazioni. In questo allestimento non possono mancare le piante, che spesso danno il vero tocco di classe alle nostre stanze. E se quest’anno vogliamo davvero stupire gli ospiti, dovremmo evitare le scelte più scontate. Quindi basta con orchidee e Stelle di Natale, è questa la pianta dalle foglie argento che renderà la casa bella come un quadro. Scopriamo di cosa si tratta e come coltivarla per farla crescere sana e rigogliosa. In più potremo anche inserirla nella lista delle piante da regalare per fare una straordinaria figura.

Basta con orchidee e Stelle di Natale, è questa la pianta dalle foglie argento che renderà la casa bella come un quadro

Ogni arredamento natalizio che si rispetti non può prescindere dalla scelta dei colori giusti. Per le festività sono due i grandi classici: oro e argento. E se amiamo proprio l’argento, abbiamo a disposizione una straordinaria pianta le cui foglie si abbineranno perfettamente alle decorazioni.

Stiamo parlando della Ludisia Discolor, una varietà di orchidea che arriva dall’Asia e che possiamo trovare facilmente in ogni vivaio. Una pianta perfetta anche per le case più piccole. Non supera quasi mai i 70 cm di altezza e potremo metterla facilmente in ogni stanza.

Ma ciò che rende unica la Ludisia è la bellezza di foglie e fiori. Le verdi foglie sono lunghe dai 7 ai 10 centimetri e sulla parte superiore hanno bellissime venature argento. Su quella inferiore, invece, troviamo una peluria di tonalità cha va dal rosso al mattone.

Meravigliosi anche i fiori bianchi allungati con stami che tendono al giallo. Una vera e propria esplosione di colori.

C’è anche un’altra particolarità che rende questa pianta perfetta proprio per il Natale. La fioritura è, infatti, prevista tra novembre e febbraio. Mettiamola adesso in casa e resteremo ammaliati.

Come coltivare la Ludisia Discolor

Oltre a essere meravigliosa, la Ludisia Discolor è anche semplicissima da coltivare in vaso. Scegliamo un terreno morbido ricco di sostanze organiche e in grado di drenare molto bene. In linea di massima vanno bene i terricci specifici per le piante acidofile, che possiamo trovare facilmente nei negozi specializzati.

Se vogliamo evitare il rischio di bruciare le foglie, dobbiamo mettere la Ludisia in una zona luminosa ma al riparo dall’esposizione diretta al sole. Attenzione anche alle temperature. Sotto i 15 gradi la pianta soffre moltissimo. Ma se la teniamo in casa, non dovremmo avere problemi.

Per quanto riguarda le annaffiature non dobbiamo preoccuparci. Durante i mesi invernali ci basterà bagnare il terriccio soltanto quando è totalmente asciutto. In estate dovremo aumentare la frequenza di irrigazione facendo attenzione a non bagnare le coloratissime foglie.

