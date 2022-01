I primi giorni del nuovo anno ci hanno deliziato con temperature miti, ma l’Epifania ha segnato la fine del bel tempo oltre che delle Feste. Siamo tornati a fare i conti con il freddo e, per quanto ci vestiamo stratificati, sentiamo il bisogno di un aiuto in più per contrastarlo. Inoltre, il freddo e i malanni di stagione si possono combattere anche a tavola.

Sappiamo bene, ad esempio, che i cibi ricchi di vitamine e minerali, come le arance o i cereali, possono rivelarsi utili per scongiurare i malanni di stagione.

A volte, però, il problema è proprio la mancanza di tepore e, per risolverlo, non basta avere di fronte un piatto che sia semplicemente caldo.

Quello che serve è una pietanza che ci fornisca un adeguato apporto calorico e proteico, stimolando il metabolismo nella produzione di energia. Un vero e proprio comfort food, che ci sostenga nella lotta alle basse temperature grazie ai giusti nutrienti, senza dimenticare di deliziare il palato.

Di conseguenza, basta con le solite zuppe e minestroni, ecco una ricetta gustosa ed equilibrata perfetta per combattere il freddo

Stiamo parlando delle polpette in brodo. Questo piatto, oltre ad essere molto completo da un punto di vista nutritivo, è un mix di ingredienti che riscaldano. Dal brodo alla carne, passando per le verdure di stagione e le spezie: una combinazione perfetta per affrontare l’inverno. Ulteriore vantaggio: il tempo d’esecuzione, che non richiede più di 15 minuti.

Occorrente

100 grammi di brodo vegetale;

50 grammi di pasta tipo “capelli d’angelo”;

15 grammi di finocchio tagliato a lamelle;

100 grammi di carne di vitello macinata;

30 grammi di foglie di lattuga;

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva;

sale q.b.;

curry q.b.

Procedimento

Cominciamo insaporendo e amalgamando la carne macinata con mezzo cucchiaino di curry e un pizzico di sale. Dall’impasto, ricaviamo delle polpettine grandi all’incirca come una noce e trasferiamole nel brodo in cottura assieme alla pasta.

Calcolati due minuti dalla ripresa del bollore, aggiungiamo la lattuga tagliata e julienne e il finocchio a lamelle. Completiamo la minestra condendo con un pizzico di sale e un filo d’olio crudo, quindi lasciamola riposare per qualche minuto prima di servire. Dunque, possiamo dire basta con le solite zuppe e minestroni, ecco una ricetta gustosa ed equilibrata perfetta per combattere il freddo.