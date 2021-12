Natale sta per bussare alla porta di casa e probabilmente è ormai da giorni che ci stiamo preparando ad accoglierlo.

Balconi, giardini e stanze sono già pienamente immersi in quest’atmosfera magica e gioiosa, ma forse c’è qualcosa a cui non abbiamo ancora pensato.

È proprio lui, pieno di golosità tanto attese e che ha come unico obiettivo quello di soddisfare i nostri palati: il menu.

In questo articolo, quindi, addobberemo a festa anche la cucina e scopriremo come realizzare due stuzzichini particolari per smorzare l’appetito prima della portata principale.

Teniamoci pronti, almeno per quest’anno, a mettere da parte l’immancabile pane per tramezzini dal quale ricaviamo classiche tartine di ogni forma.

Piuttosto, diamo spazio alla pasta sfoglia che trasformeremo, in pochissimo tempo, in deliziosi e croccanti alberelli e stelline per un antipasto natalizio coi fiocchi.

Ingredienti

Per gli alberelli:

un rotolo di pasta sfoglia rotonda;

pesto di basilico;

mortadella a fette;

granella di pistacchi;

olive verdi denocciolate;

stecchini in legno lunghi per spiedini.

Per le stelline:

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

salmone affumicato a fettine;

formaggio cremoso come robiola;

timo essiccato;

olio extravergine d’oliva;

semi di papavero;

formina a forma di stella.

Basta con le solite tartine, ecco 2 sfiziosi antipasti per Natale da preparare al volo con la pasta sfoglia

Partiamo da loro, coreografici e golosi, i nostri piccoli abeti uno tira l’altro.

Srotoliamo la pasta sfoglia e condiamola cospargendola con uno strato di pesto di basilico e rivestendola con le fette di mortadella.

Utilizzando un taglia pizza, tagliamo la pasta sfoglia condita a striscioline di circa 2,5 centimetri.

Per dare la forma di piccolo abete, pieghiamo a fisarmonica ogni striscia partendo da una piega piccolissima e allargandola fino ad arrivare alla base dell’albero.

A questo punto:

infilziamo ogni alberello con lo stecchino per spiedini;

disponiamo il tutto su una leccarda rivestita da carta forno;

inumidiamo la superfice di ogni alberello con poca acqua e lasciamo cadere un pizzico di granella di pistacchi.

Inforniamo a 200 gradi per 15-20 minuti circa e, dopo la cottura, posizioniamo un’oliva sulla cima di ogni alberello come se fosse un puntale.

Stelline

Per queste, iniziamo dal formaggio che va amalgamato con il timo e un filo d’olio.

Poi, srotoliamo la pasta sfoglia e ricaviamo le stelline utilizzando la formina.

Riempiamone metà, disponendo al centro un po’ di formaggio e un pezzettino di salmone.

Chiudiamo con quelle rimaste non condite, fissiamo bene i bordi, schiacciandoli delicatamente con i polpastrelli, e ripassiamo la formina per eliminare la pasta in eccesso.

Disponiamo su una teglia foderata da carta forno, inumidiamo ogni stellina con dell’acqua e lasciamo cadere un pizzico di semi di papavero.

Infine, inforniamo sempre a 200 gradi per 15-20 minuti circa.

Quindi, basta con le solite tartine, ecco 2 sfiziosi antipasti per Natale da preparare al volo con la pasta sfoglia.

