Sembra incredibile ma tutti gli italiani che avevano preso la passione di viaggiare anche in maniera low cost, hanno dovuto rinunciare per un bel po’ di tempo. Per chi amava volare, approfittando delle super offerte delle compagnie aeree, sono stati davvero tempi bui. Tuttavia i primi dati turistici sono abbastanza confortanti. Per lo meno gli italiani, avrebbero ricominciato a viaggiare. Scegliendo magari delle mete più tranquille, meno alla moda, ma comunque interessanti. Qualcosa di diverso dalle solite capitali europee, pur bellissime, come Parigi, Londra, Madrid e Amsterdam solo per fare qualche esempio.

Una città ricca di storia e splendida di ogni colore

Avignone, viene da tutti chiamata “capitale della Provenza”. Si affaccia sul grande fiume Rodano, questa meravigliosa perla francese, che sa molto però di Italia. Storicamente fu infatti la sede del papato per un centinaio d’anni, durante l’età medievale. Come spesso accadeva in quel tempo, ogni Papa che saliva al soglio pontificio, abbelliva e arricchiva il suo luogo di residenza. Così è avvenuto nei quasi 100 anni in cui Avignone è rimasta sede del papato. E, proprio il Palazzo dei Papi, è forse il monumento più conosciuto della città.

Basta con le solite Parigi e Londra, ecco una meta ricchissima di storia da visitare in primavera tra colori e sfumature da sogno

Collocata all’interno di una Regione, la Provenza, famosa in tutto il Mondo per i suoi colori e i suoi profumi, Avignone è la meta ideale per una gita primaverile. Riesce infatti a conquistare il turista con la sua ricchezza artistica, ma anche con i tantissimi colori che invadono la città. Da notare che statisticamente il Palazzo dei Papi è considerato dagli esperti l’edificio gotico più grande di tutta l’Europa. Da vedere anche il vicino ponte Saint Benezet, che però è a pagamento e il biglietto è unito a quello del palazzo. Tantissimi artisti di fama internazionale hanno dipinto il tramonto da favola su questo ponte.

Come raggiungere Avignone dall’Italia

Basta con le solite Parigi e Londra, Avignone potrebbe essere la meta giusta per la primavera. Per arrivarci dall’Italia la via più suggestiva è in macchina lungo la Costa Azzurra, ma anche in treno, passando da tutte le città più belle della costiera. Se vogliamo invece la comodità dell’aereo, esistono molti siti specializzati che potrebbero aiutarci con delle interessanti proposte low cost.

