Le orchidee sono certamente tra i fiori più apprezzati per abbellire i nostri davanzali e i nostri salotti. Sono anche tra le piante più diffuse in tutto il mondo, e se ne trovano moltissime specie, dai climi più caldi e umidi fino alle steppe più fredde. L’evoluzione le ha dotate di fiori straordinari e curiosissimi, alcune sono dei veri e propri gioielli della natura. Proprio per questo non c’è da stupirsi se sono tra i più amati anche in Italia. Quelle che acquistiamo di solito dal fioraio sono specie tropicali, oppure ibridi artificiali creati incrociando diverse specie. Ma molti non sanno che in realtà anche in Italia abbiamo delle orchidee autoctone. E tra queste, ce n’è una curiosissima, i cui fiori sono a forma di omino in miniatura. Conosciamola meglio.

Basta con le solite orchidee, regaliamone una splendida tutta italiana con i fiori a forma di omino

Stiamo parlando della curiosissima Orchis italica, che si chiama anche ‘orchidea uomo nudo’, proprio a causa della forma così particolare dei suoi fiori. La Orchis italica, come dice il suo nome, è diffusa in quasi tutta Italia, soprattutto nelle zone meridionali. I suoi fiori sono di uno splendido colore lilla-violaceo. Ma la particolarità di questi fiori è la loro forma: assomigliano in tutto e per tutto a una persona in miniatura, con testa, braccia e gambe. Un regalo curiosissimo e originale, diverso dalle solite orchidee che si vedono in vendita in tutti i negozi

Acquistiamola solo da rivenditori autorizzati

Se vogliamo adottare una splendida Orchis italica dobbiamo fare attenzione alla provenienza. È necessario acquistarla solo da rivenditori autorizzati, e mai prelevarla in natura. Come tutte le orchidee spontanee che crescono in Italia, infatti, la Orchis italica è una specie protetta, e quindi non va assolutamente strappata al suo ambiente naturale. Possiamo trovarla in vendita in alcuni vivai specializzati o online. Vale la pena di cercarla, perché è un regalo veramente originale. Basta con le solite orchidee, regaliamone una splendida tutta italiana con i fiori a forma di omino. Ma vediamo come prendercene cura al meglio.

Come prendercene cura

Come moltissime orchidee, la Orchis italica ha bisogno di un terreno ricco ma ben drenato, per evitare che le sue radici marciscano. Richiede anche molta esposizione al sole. Non sopporta molto bene il rinvaso, quindi chiediamo consiglio a un professionista se vogliamo rinvasare la nostra orchidea. Attenzione anche all’errore peggiore che molti fanno che può uccidere un’orchidea in poco tempo.