Ortaggio conosciutissimo e cucinato in mille modi diversi, che vanno da quelli più light a quelli invece più pesanti, tipo quando lo si frigge. Il sapore della Parmigiana è indescrivibile, è qualcosa di assolutamente superbo. Quando pensiamo alla melanzana ci viene subito alla mente la Parmigiana, ma ovviamente ci sono altri modi per cucinarla. Modi che possiamo definire più leggeri, che riusciamo a digerire meglio.

Con questo ortaggio, infatti, possiamo realizzare un piatto veramente raffinato. Un piatto che possiamo portare a tavola come antipasto, ma che può essere tranquillamente considerato anche come un contorno.

Le melanzane e le sue proprietà

Come ogni ortaggio, anche la melanzana ha delle proprietà benefiche. Mangiare infatti le melanzane fa bene alla salute. Al suo interno sono presenti le vitamine C, A, E e K. Ma c’è anche potassio, magnesio, ferro, calcio, zinco, rame e tanto altro.

Il periodo non è ancora quello giusto per le melanzane, ma arriverà a breve. Infatti il periodo corretto e migliore per mangiare questo ortaggio va da giugno a ottobre. È poi ovvio che al supermercato si possa trovare tutto l’anno.

Basta con le solite melanzane, ecco come cucinarle per un contorno o un antipasto veramente raffinato

Vediamo allora come fare una gustosa ricetta con le melanzane. Una ricetta facile che non richiede troppo tempo. Stiamo parlando degli involtini di melanzane con ricotta e menta. Prima cosa da fare è lavare accuratamente le melanzane. Non dimentichiamolo mai. Una volta lavate, possiamo tagliarle a rondelle non troppo spesse, ma nemmeno troppo sottili.

Nel mentre, accendiamo la piastra. Una volta calda, mettiamoci sopra le nostre fettine di melanzane. Due minuti da un lato e altri due minuti dall’altro. Contemporaneamente prepariamo anche il nostro ripieno. Anche qui un procedimento veramente facile e velocissimo.

Prima cosa da fare è prendere la menta fresca e tritarla. Ricordiamoci anche in questo caso di lavarla per bene. Se abbiamo la nostra menta fresca del balcone, usiamo pure quella. Aggiungiamo poi la menta tritata alla ricotta e mescoliamo. Se vogliamo avere un composto più liscio e fine possiamo allora usare un frullatore, che andrà a rendere la ricotta e la menta come una specie di crema.

Una volta pronta la crema, dobbiamo stenderla sulle melanzane e poi chiudere l’involtino con un bastoncino. Lasciamo raffreddare il tutto e poi serviamoli a tavola come antipasto oppure come contorno. E allora basta con le solite melanzane, ecco come cucinarle in un nuovo modo.

