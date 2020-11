Se si decide di preparare un contorno o uno snack veloce e sfizioso, non si può non pensare alle chips di melanzana. Queste rappresentano l’alternativa perfetta a tutti quei prodotti confezionati pieni di grassi e conservanti. Possono essere servite come un contorno, o semplicemente gustate nell’orario dell’aperitivo come un sano e semplice snack. Questa ricetta ricorda molto le famose patatine fritte in busta. Ma trattandosi di una verdura, ed essendo fatte in casa, risulteranno leggere e sane. Diventa più facile spaziare quando accettiamo il fatto che una ricetta può essere sfiziosa allo stesso modo, anche senza essere fritta. Questa, specialmente, si può preparare al forno. Ciò permette che sia più leggera e digeribile, pur conservando il gusto. Perciò basta con le patatine in busta! Ecco l’alternativa light: le chips croccantissime di melanzane.

Ingredienti

una o due melanzane strette;

qualche cucchiaio di farina;

un abbondate cucchiaio di olio e sale.

A nostro piacimento è possibile aggiungere qualche ingrediente per renderle ancora più saporite. Qualche spolverata di cipolla o aglio in polvere, potrebbero dargli un tocco in più. Oppure del parmigiano.

Chips croccantissime di melanzane

Tagliare in dischi sottili le melanzane, impanarle nella farina e cuocerle al forno, aggiungendo un po’ d’olio e sale. Essendo leggere, sane e light, se ne possono preparare in dosi abbondanti.

Per questa ricetta, è consigliato utilizzare le melanzane lunghe e sottili, in modo che sia più facile dargli la forma delle patatine.

Si possono servire anche fredde e con una spolverata di parmigiano. Ovviamente, se non si trovano quelle lunghe e sottili, si potrà optare per quelle tonde. Con un po’ di manualità, riusciremo ad adattare il taglio per creare buonissime chips che possono accompagnare anche, piacevolmente, piatti di pesce o di carne.

