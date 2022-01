In inverno troviamo ortaggi che molto spesso riteniamo poco appetitosi ed invitanti. Ad esempio i broccoli, ma anche i cavolfiori rientrano in questa categoria. Con i broccoli possiamo preparare sia primi, sia secondi piatti sfiziosi, ma anche contorni salutari. Tuttavia, se pensiamo che i broccoli non possano trasformarsi in un piatto golosissimo, ci sbagliamo di grosso.

Oggi però vogliamo concentrare la nostra attenzione su un ortaggio di stagione diverso, ma molto apprezzato: il carciofo.

Con questa ricetta vogliamo realizzare un primo piatto davvero squisito, semplice ma ricco di gusto. Infatti, basta con la solita pasta con i broccoli, ecco come preparare una cremosissima lasagna ai carciofi che vale oro.

Sebbene la pasta con i broccoli sia un piatto della tradizione, oggi vogliamo spiegare come realizzare un piatto dal sapore incredibile utilizzando i carciofi.

I carciofi sono ortaggi molto versatili con i quali possiamo realizzare secondi piatti veloci e golosi in grado di stupire gli ospiti.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere la ricetta per scoprire gli ingredienti e tutti i passaggi utili.

Ingredienti

7 carciofi medi;

600 g di besciamella;

250 g di lasagne fresche;

un bicchiere di brodo vegetale;

200 g di provola affumicata;

80 g di formaggio grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

succo di un limone;

un mazzetto di prezzemolo;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Dopo aver lavato i carciofi, tagliamo il gambo lasciandone soltanto un piccolo pezzetto. Puliamo la base del carciofo e togliamo le foglie più esterne. Una volta eliminate le punte spinose otterremo soltanto le foglie più tenere. Tagliamo a metà ogni carciofo e rimuoviamo la barbetta centrale.

Da ogni carciofo ricaviamo degli spicchi e lasciamoli in ammollo per 10 minuti in acqua e succo di limone. In un tegame, aggiungiamo l’olio e facciamo rosolare uno spicchio d’aglio. Dopo aver scolato i carciofi, uniamoli all’aglio e lasciamoli rosolare per qualche minuto.

A questo punto, saliamo e pepiamo i carciofi ed uniamo un bicchiere di brodo vegetale. Facciamoli cuocere per 15 minuti in modo che si ammorbidiscano. Quando il brodo sarà evaporato, aggiungiamo il prezzemolo tritato e rimuoviamo lo spicchio d’aglio.

Facciamo preriscaldare il forno a 200 gradi e componiamo la nostra lasagna. Quindi stendiamo uno strato di besciamella in una pirofila e adagiamo sopra le lasagne. Ricopriamo con altra besciamella e aggiungiamo uno strato generoso di carciofi. Tagliamo la provola a cubetti ed aggiungiamone una parte alla lasagna.

Ripetiamo il procedimento in modo da creare almeno 2 strati e terminiamo con la besciamella, i carciofi e la provola a dadini. Spolverizziamo il formaggio grattugiato e lasciamo cuocere la lasagna per 30 minuti.

Consigli

Abbiamo scelto di usare la provola affumicata per dare un sapore deciso al piatto. In alternativa, possiamo sostituirla con della provola dolce per ottenere un piatto più delicato.

Se vogliamo risparmiare tempo e fatica, possiamo utilizzare dei carciofi surgelati e già puliti. In caso contrario, ricordiamoci di indossare un paio di guanti per proteggere le mani dalle spine.

Infine, possiamo stupire gli ospiti a cena con un secondo piatto invitante a base di carciofi usando della semplice pasta sfoglia.