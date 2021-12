Moltissimi di noi compiono un errore davvero grave in cucina: quello di buttare via i cibi avanzati dal pranzo o dal giorno precedente. Non è solo un errore a livello economico o un vero spreco. Gettare nella spazzatura il cibo ci toglie anche un’altra possibilità. Quella di trasformare questi cibi in piatti ancora più sfiziosi e dal gusto straordinario. Uno degli alimenti che finisce più spesso nel cestino è la pasta. Ma forse dopo aver letto questo articolo smetteremo con questa pessima abitudine. E basta con la solita frittata e con i timballi, è questo il metodo davvero geniale per riciclare la pasta avanzata. In appena mezz’ora daremo ai nostri spaghetti o penne un sapore tutto da scoprire e una croccantezza unica. Non ci resta che scoprire la ricetta.

Basta con la solita frittata e con i timballi, è questo il metodo davvero geniale per riciclare la pasta avanzata

In rete si trovano decine e decine di ricette di frittate a base di spaghetti e pasta avanzata. Oppure come alternativa ricette per trasformare la pasta in un timballo. Il metodo più sfizioso per trasformarla in qualcosa di nuovo, però, è quello di creare dei gustosissimi muffin.

Per 6 porzioni di muffin di pasta ci serviranno:

6 etti di pasta avanzata (meglio se cotta al dente);

200 ml di salsa di pomodoro;

200 g di formaggio grattugiato.

Qui si apre lo spazio per la fantasia. Se vogliamo provare una variante vegetariana dei muffin, ci servirà del pesto o un sugo fatto con le nostre verdure preferite.

Oggi invece scopriremo la variante al ragù. Per la salsa ci serviranno:

1 cipolla di Tropea;

2 spicchi d’aglio;

3 etti di macinato di carne;

200 ml di passata di pomodoro;

sale e pepe per condire.

Come prepararli

Iniziamo proprio dalla pasta avanzata. Facciamola saltare per qualche minuto nella salsa di pomodoro e poi mettiamola negli stampi per i muffin. Se abbiamo scelto gli spaghetti, proviamo a usare una forchetta per arrotolarli.

Possiamo procedere con il sugo. Facciamo soffriggere gli spicchi d’aglio e la cipolla tagliata a fettine sottili in padella. Non appena iniziano a dorarsi, aggiungiamo il macinato. In pochi minuti dovrebbe iniziare a rosolarsi. Aggiungiamo la passata di pomodoro e regoliamo il sapore con sale e pepe.

Quando il sugo è pronto, versiamone un abbondante cucchiaio sopra ogni muffin. Ricopriamo con una buona quantità di formaggio grattugiato e passiamo al forno. Quindici minuti a 180 gradi ventilato dovrebbero essere sufficienti.

Facciamo raffreddare qualche minuto e andiamo in tavola. Faremo felici grandi e piccini.

