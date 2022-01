Con la fine delle festività è bene iniziare a mangiare correttamente, mantenendo il più possibile una dieta sana ed equilibrata.

Dovemmo abbondare con frutta e verdura di stagione. Per esempio, per fare scorta di vitamine e rafforzare le difese immunitarie basterebbe questo gustosissimo ortaggio invernale.

Inoltre, per chi ha smesso l’attività fisica in palestra o all’aria aperta sarebbe consigliato riprenderla per avere benefici fisici e mentali.

Basta con la banale cottura ai ferri, ecco come rendere sfiziosa e saporita la fesa di tacchino in 15 minuti

Spesso quando cuciniamo, a causa del poco tempo a disposizione o per mancanza di creatività, mangiamo sempre gli stessi alimenti, cotti allo stesso modo.

Invece ci sono diversi modi per cucinare le nostre pietanze che, nonostante non siano molto caloriche, spesso possono avere un sapore prelibato per il nostro palato.

Questo vale anche per il contorno. Per esempio, oltre che fritte e al forno, ecco come servire le patate a tavola in 10 minuti lasciando gli ospiti a bocca aperta.

In questo caso potremo preparare delle scaloppine di tacchino ai funghi, accertandoci però che questi siano freschi.

Prendiamo una ciotola, versiamoci della farina, laviamo intanto 300 grammi di funghi misti e iniziamo a tagliarli a piccoli pezzi.

Chi vuole aggiungere maggiore sapore alla ricetta potrà utilizzare anche un ciuffo di prezzemolo, che andrà tritato finemente.

A questo punto mettiamo una padella sul fuoco e versiamoci 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva ed una piccola noce di burro.

Gli ultimi passaggi della preparazione

Sarà il momento di infarinare 400 grammi di fette di tacchino e, quando il burro si sarà sciolto in padella, mettiamole a cuocere per 4 minuti circa, a fuoco medio.

Dovremo poi girarle per farle cuocere uniformemente e aggiungere a piacimento sale e pepe.

Infine, sfumiamo con del vino rosso e con un mestolo di acqua, per poi procedere con la cottura per altri 5 minuti.

Intanto in un’altra padella dovremo far cuocere a fuoco medio, per una decina di minuti, uno spicchio d’aglio, i funghi e il prezzemolo per poi aggiungere del sale.

Passato il tempo necessario, uniamo in padella i funghi preparati insieme alle scaloppine, cuocendo per 5 minuti in modo che i vari sapori si amalgamino.

Le nostre scaloppine saranno così pronte da servire a tavola per un pasto sano e incredibilmente gustoso per tutta la famiglia.

Alternativa gustosa

Per chi intende fare uno strappo alla dieta, si può scegliere di aggiungere anche una confezione di pancetta dolce o affumicata a dadini che, però, aumenterà le calorie al secondo piatto.

