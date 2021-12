Condividere la propria vita con un cane è al contempo gioia e disperazione. I cani donano amore incondizionato, portano il buon umore, fanno compagnia e riempiono le giornate. Non sempre, però, è tutto roseo: capita che provochino danni senza volerlo, che lascino ricordini laddove non dovrebbero o nella peggiore delle ipotesi, che emanino cattivi odori dovuti, ad esempio, al pelo bagnato.

Può succedere, infatti, che durante una passeggiata il cane immerga le zampe in una pozzanghera dopo un acquazzone, che si rotoli su un prato bagnato o addirittura che dopo una corsa in spiaggia decida di farsi un bel bagno in mare.

È fisiologico dunque, quanto inevitabile, che a quel punto diffonda sgradevoli ed intensi odori. Esiste, però, un livello limite di tolleranza alla puzza! Basta con il terribile e insopportabile odore di pelo bagnato, ecco come eliminarlo facilmente e continuare a passeggiare insieme al cane anche sotto la pioggia.

Perché il pelo emana odori così sgradevoli

Così come l’essere umano emana cattivi odori, anche i cani lo fanno e i motivi per cui succede sono svariati. Il pelo, infatti, tende ad essere maleodorante non solo quando è bagnato. Le cause potrebbero essere anche la cattiva igiene o al contrario i troppi lavaggi, magari con detergenti eccessivamente aggressivi per la cute del cane che provocano irritazioni. Un lavaggio al mese, infatti, è più che sufficiente.

La puzza che diffondono può dipendere da una questione genetica, dal pH della pelle, dall’alimentazione o ancora dal sebo naturale, che ricopre il pelo e che lo rende impermeabile e brillante. Nel pelo, infatti, vi sono migliaia di microrganismi che, soprattutto quando è bagnato, causano cattivi odori. Solo quando sono persistenti, nonostante i dovuti accorgimenti, è possibile che si tratti di problemi di salute, come eventuali infezioni, da risolvere al più presto presso un veterinario.

Basta con il terribile e insopportabile odore di pelo bagnato, ecco come eliminarlo facilmente e continuare a passeggiare insieme al cane anche sotto la pioggia

Per eliminare o ridurre il cattivo odore ci sono alcune accortezze da mettere in pratica abitualmente. Innanzitutto mai trascurare l’igiene e per poterla migliorare ecco dei consigli semplici e naturali molto utili:

lavare il cane una volta al mese utilizzando detergenti delicati ed adatti alla sua cute, per evitare irritazioni ed eventuali infezioni;

pulire le zampe al rientro dalle passeggiate, specie in caso di pioggia;

spazzolarlo con frequenza per eliminare il pelo morto e sporco, ed evitare il prolificare di germi;

al rientro da una passeggiata, se bagnato, asciugarlo per bene sull’uscio di casa con un asciugamano. Anche dopo il bagno è importante non lasciarlo umido per evitare il diffondersi di batteri. Se serve utilizzare un asciugacapelli;

strofinare con un panno pulito alcune gocce di olio di neem sul pelo del cane: eliminerà l’odore e renderà il pelo morbido e lucente. Un altro metodo è quello di aggiungere qualche goccia al detergente durante i lavaggi. È anche un ottimo antiparassitario;

per eliminare la puzza da divani o tappeti, cospargere del talco mentolato che assorbirà l’odore e poi con un aspirapolvere eliminare i residui.

In questo modo si migliorerà l’igiene e la cura del pelo del proprio cane scongiurando infezioni e cattivi odori.