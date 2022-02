Basta con il solito ragù perché possiamo esaltare la carne al massimo con questo ingrediente che sa di dolce e affumicato

Cucinare per i nostri cari ci dona tanta gioia e soddisfazione, e lo sanno bene le nostre nonne, che hanno sempre degli assi nella manica. Ci hanno insegnato tante cose, specialmente i trucchetti in cucina. Basti pensare a questo segreto che conferisce un sapore unico al pesce che terrebbe a bada la pressione arteriosa.

Ma ci hanno insegnato anche come fare un ottimo ragù. Quest’ultimo è uno dei grandi classici della cucina italiana, che molti ci invidiano. La chiave del successo per un buon ragù è la cottura. Lunghe ore di cottura del sugo e giusto un piccolo accenno di bicarbonato per eliminare l’acidità del pomodoro.

Eppure, per il suo successo, anche la carne deve fare la sua parte. La carne macinata, infatti, deve essere di qualità. C’è chi utilizza un solo tipo di carne e chi addirittura 3, come il manzo, il vitello e il maiale. Insomma, il ragù è un condimento davvero eccellente ed è talmente buono che lo proponiamo spesso, anche in assenza di eventi speciali.

Ma se vogliamo esaltare la carne in un altro modo e fare contenti soprattutto i nostri bambini, perché non diciamo basta con il solito ragù? È arrivato il momento di sperimentare un po’. Nel farlo, prendiamo spunto dalla carne alla brace.

Carne al barbecue o barbecue nella carne?

La carne al barbecue piace proprio a tutti, perché acquisisce un sapore diverso grazie all’affumicatura data dal barbecue stesso. E se dicessimo che potremmo creare questo sapore cucinando la carne in padella? Allo stesso modo del ragù, optiamo per una buona qualità della carne macinata.

In padella, versiamo l’olio EVO e facciamo un soffritto di cipolla. Non appena sarà dorata, aggiungiamo la carne trita e lasciamo cuocere. Quando la carne avrà rilasciato il grasso, aggiungiamo un po’ di salsa barbecue e un po’ di concentrato di pomodoro.

In pentola, portiamo l’acqua ad ebollizione, saliamo e aggiungiamo la pasta. Sarebbe più opportuno scegliere gli spaghetti. Una volta che gli spaghetti saranno al dente, non buttiamo l’acqua di cottura della pasta perché vale oro per queste funzioni. Aggiungiamo la pasta in padella e mantechiamo con una spolverata di formaggio grattugiato.

Basta con il solito ragù perché possiamo esaltare la carne al massimo con questo ingrediente che sa di dolce e affumicato

Ecco come deliziare il palato di tutti e variare, esaltando la carne allo stesso modo del ragù. In ogni caso, è semplice fare la salsa barbecue in casa. Gli ingredienti sono:

passata e concentrato di pomodoro;

aceto bianco;

olio EVO;

aglio;

cipolla;

tabasco;

senape;

zucchero di canna;

peperoncino;

sale.

Chi preferisce può aggiungere la salsa Worcestershire e anche un po’ di burro. Altrimenti, si può creare unendo la salsa ketchup e il miele o la melassa.

Lettura consigliata

Per un risotto cremoso come da ristorante è questo il segreto tramandato dalle nonne e non è il burro né il formaggio