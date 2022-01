Basta con il solito pollo con le patate, questa facilissima, gustosa e leggera versione in un solo colpo conquisterà tutti

Il pollo con le patate è da sempre uno dei cavalli di battaglia da preparare in poco tempo e con pochi ingredienti facili da reperire in qualsiasi momento. È una delle carni più apprezzate in cucina e viene definita carne magra e adatta per tante diete.

Un piatto preferito da tutti per la bontà e la semplicità di tutti gli ingredienti. Ma possiamo dire basta al solito e noioso pollo con le patate per lasciar spazio a questa versione gustosa e leggera che conquisterà tutti in un colpo solo.

Ingredienti

olio extravergine di oliva;

1 cipolla;

4 patate;

1 pomodoro;

3 filetti di pollo;

2 uova;

200 ml di panna;

formaggio filante o mozzarella;

sale;

pepe nero;

curry.

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una cipolla e tagliarla a rondelle sottili. Prendere una pirofila ben capiente, adatta per la cottura in forno e distribuire un po’ d’olio su tutta la superficie e fare uno strato di cipolle sul fondo omogeneo.

Poi prendere le patate, sbucciarle e tagliale a fette spesse qualche millimetro e riporle sopra allo strato di cipolle formando un altro strato ben compatto. Condire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe e versare un altro filo d’olio.

Prendere il pollo e tagliarlo tutto a tocchetti, condire sempre con un po’ di sale e pepe e versare per bene sopra le patate formando un altro strato.

Adesso, prendere le uova e montarle con la panna liquida con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, giusto un minuto e aggiungere sempre sale, pepe in più un cucchiaino rasato di curry. Prendere questo composto ben amalgamato e versarlo nella pirofila versandolo per ogni centimetro del tegame.

Successivamente con un po’ di carta da forno coprire il tegame, fare lo stesso con la carta d’alluminio ed infornare per circa 30 minuti a 180°C.

Nel frattempo, prendere il pomodoro e tagliarlo a rondelle e quando toglieremo il tegame dal forno, cospargere di formaggio filante e ricoprire con qualche fettina di pomodoro. Infine un filo d’olio su ogni fetta di pomodoro ed infornare per circa 10 minuti e servire dopo pochi minuti.

