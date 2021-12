Durante le feste di Natale, uno dei modi migliori per investire il proprio tempo è quello di preparare delle golosità da gustare in famiglia.

Fra i dolci, ad esempio, i più semplici da realizzare sono i classici biscotti, da sgranocchiare a merenda, o da mangiare a colazione.

In questo articolo, vedremo come realizzare due tipi di biscotti particolarmente diffusi nel Sud Italia e saldamente ancorati alla tradizione natalizia.

Infatti, basta con il solito pan di zenzero, ecco gli insuperabili biscotti natalizi che metteranno tutti d’accordo

La prima ricetta che vedremo in questo articolo è quella dei classici mostaccioli. Questi ultimi sono biscotti dolci tipici della Campania, della Puglia e della Calabria.

Per realizzarli inseriamo in una ciotola mezzo chilo di farina e 150 grammi di farina di mandorle, entrambe setacciate. In seguito aggiungiamo 40 grammi di cacao amaro in polvere, 6 o 7 cucchiai di miele e il succo di un’arancia. Dopo aver amalgamato per bene gli ingredienti, aggiungiamo 150 grammi di zucchero, l’ammoniaca per dolci e la scorza di arancia grattugiata.

Mescoliamo per bene aggiungendo di tanto in tanto dell’acqua calda per ottenere un impasto omogeneo.

Una volta ottenuto, stendiamolo con un mattarello e con un coltello ricaviamo dei rombi. Questi andranno posizionati su una teglia con carta forno ed infornati a 180 gradi per 15 minuti.

Nel frattempo possiamo preparare la glassa al cioccolato, sciogliendo quest’ultimo a bagnomaria in un recipiente. Una volta sciolto, ricopriamo tutti i biscotti e lasciamoli riposare per far solidificare il cioccolato.

Restiamo in Campania

Un altro dolce tipico del Sud Italia, soprattutto della Campania, è il roccocò. Questi biscotti, simili a ciambelle, sono ideali per una colazione golosa e sono semplici da realizzare.

Innanzitutto, tostiamo circa 300 grammi di mandorle e teniamone altri 30 grammi da parte per la guarnizione. Una volta tostate, inseriamole in un mixer per ridurle in granella.

Ora, su una spianatoia, mettiamo a fontana mezzo chilo di farina e versiamoci al centro 200 grammi di zucchero e la granella di mandorle. Fatto ciò aggiungiamo 4 o 5 cucchiai di miele, l’ammoniaca per dolci, la scorza di limone ed arancia, la cannella ed i chiodi di garofano.

Impastiamo aggiungendo poco per volta l’acqua, finché l’impasto non sarà duro e compatto.

Una volta ottenuto, ricaviamo dei salsicciotti di pasta e richiudiamoli per formare la classica forma a ciambella. Disponiamo i roccocò su una teglia ricoperta da carta forno ed incastoniamo le mandorle sopra i biscotti.

Spennelliamo la superficie con un tuorlo d’uovo sbattuto e cuociamo per 15 minuti a 180 gradi.

Essendo molto duri, essi vanno necessariamente bagnati nel latte, o nel tè a colazione, o in un liquore, dopo il pranzo o la cena. Un ottimo digestivo potrebbe essere questo liquore al bergamotto, molto semplice da realizzare.

Quindi, basta con il solito pan di zenzero, ecco gli insuperabili biscotti natalizi che metteranno tutti d’accordo.