La tradizione può essere sia una fortuna sia una gabbia. Infatti, se scegliamo di seguire la tradizione abbiamo più tempo libero, dato che non dobbiamo impegnare la testa in scelte nuove.

Per la gastronomia natalizia, se seguiamo i dettami della tradizione, vediamo che ci sono alcuni piatti che non possono mancare come il cappone, il cotechino, il pandoro o il panettone.

Tuttavia, se vogliamo uscire un po’ dagli schemi, scopriamo che anche a Natale possiamo sperimentare dei nuovi gusti e regalare ai commensali delle nuove sensazioni. Infatti, basta con il solito cotechino ecco due secondi piatti di pesce da leccarsi i baffi. Scopriamoli insieme.

Ingredienti e preparazione

800 grammi di gamberoni;

3 porri;

2 coppe di champagne;

un bicchiere di cognac;

due cucchiai di panna fresca;

una generosa noce di burro;

pepe rosa in salamoia;

sale.

La preparazione di questo piatto è molto facile ma delicata. Parliamo dei gamberoni allo champagne conditi da pepe rosa, piatto che piace anche a chi non ama troppo il pesce perché molto leggero.

Innanzitutto, andiamo a pulire i porri, eliminando naturalmente le foglie più dure ed esterne. Poi li affettiamo a rondelle molto sottili e andiamo a far sciogliere il burro in una padella, meglio se antiaderente.

Buttiamo i porri nel burro per qualche minuto, finché non ci rendiamo conto che si sono ammorbiditi. Arrivati a questo punto aggiungiamo i gamberoni e li facciamo cuocere per almeno cinque minuti. Sfumiamo con il cognac e abbassiamo la fiamma.

Uniamo ora lo champagne e la panna e facciamo amalgamare bene tutto con il sugo. Il pepe rosa va aggiunto in questo momento, così non si romperà con il calore.

Possiamo servire su un piatto fondo. Per la scelta dello champagne, consigliamo uno di questi che sicuramente costa meno degli altri ed è davvero buono.

4 cetriolini;

un ciuffo di basilico;

un cucchiaino di cappero;

50 grammi di senape;

200 grammi di maionese;

15 gamberoni;

olio extravergine di olive, alloro, sale e pepe.

Prendiamo subito i nostri cetriolini con i capperi e il basilico. Dobbiamo formare un bellissimo trito verde che andremo a sporcare con la senape e la maionese. Nel frattempo, andiamo a sgusciare i gamberi conservando bene la coda.

A questo punto, li infilziamo negli spiedini che abbiamo preso e li alterniamo alle foglie di alloro. Condiamo con sale e pepe e poi li facciamo saltare in padella per massimo due minuti. A tavola, li serviamo con la salsa che abbiamo preparato.

