Quando non sappiamo cosa preparare ed abbiamo anche poco tempo a disposizione, gli spaghetti con il tonno in scatola sono veramente salvavita.

In realtà, però, con questo ingrediente si possono realizzare tantissime altre ricette, altrettanto semplici, veloci e gustose. Basterà soltanto racimolare tutti gli ingredienti che abbiamo in frigorifero o in dispensa ed iniziare a dar libero sfogo alla fantasia.

In questo articolo, sveleremo una ricetta davvero eccezionale, che possiamo preparare davvero in 5 minuti e che non richiede particolari abilità. Stiamo parlando delle polpette al tonno e pomodori secchi, un contorno che farà veramente impazzire tutti.

Ingredienti

3 scatolette di tonno (circa 200 grammi);

1 bicchiere di latte;

1 uovo;

5 pomodori secchi;

30 grammi pancarré

25 grammi parmigiano reggiano

3 cucchiai pangrattato;

Prezzemolo tritato, sale e pepe;

olio di semi di arachidi.

Quindi, basta con i soliti spaghetti perché con il tonno possiamo realizzare anche queste polpette davvero deliziose

Per prima cosa imbeviamo il pancarré nel latte e strizziamolo molto bene con le mani.

Inseriamolo all’interno di una ciotola ed aggiungiamo il tonno sgocciolato, i pomodori secchi tritati e l’uovo.

Mescoliamo un po’ e dopo di che aggiungiamo il Parmigiano Reggiano, 3 cucchiai di pangrattato ed il prezzemolo. Una volta finito, possiamo aggiustare il sapore inserendo un pizzico di sale ed una spolverata di pepe.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, lasciamolo riposare per circa 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, preleviamo dall’impasto una porzione e ricaviamo una bella polpetta. Facciamo così con tutto il resto e, di volta in volta, immergiamo le polpette nella parte restante di pangrattato. In questa fase, possiamo adagiare le polpette su una teglia rivestita con carta forno.

Adesso, inseriamo abbondante olio di semi di arachidi in un’ampia padella e portiamolo ad una temperatura tra 160 e 180 gradi. È in questo intervallo di temperatura che, secondo diversi studi scientifici, si ottiene una cottura ottimale, senza la liberazione di sostanze tossiche. Tra tutti gli oli, quindi, quello di arachide risulta il migliore perché è più resistente ed adatto allo stress della frittura.

Dunque, una volta raggiunta la temperatura, immergiamo un po’ per volta le nostre polpette e scoliamole quando saranno ben dorate. Quindi, basta con i soliti spaghetti perché si possono veramente fare tante altre ricette con il tonno.