Non importa in quale parte dell’Italia ci troviamo, arrivata la domenica, il pranzo è forse il momento più importante della giornata. Per accontentare tutti abbiamo, però, bisogno di un primo che sappia essere semplice e goloso, una ricetta dal sapore delicato e sfizioso.

Per ottenere tutti questi risultati non ci sarà scelta migliore delle tagliatelle al pesto di noci: quel primo completo di tutto che ha sempre una marcia in più. Diciamo allora basta con i soliti primi noiosi e cuciniamo invece questa pasta genuina e davvero facilissima da preparare.

Tutto il necessario per un buonissimo primo piatto

Ingredienti:

320 grammi di tagliatelle all’uovo;

100 grammi di gherigli di noce;

20 grammi di pinoli;

60 grammi di parmigiano grattugiato;

20 grammi di mollica di pane;

1 spicchio di aglio;

40 millilitri di panna fresca;

100 millilitri di latte;

prezzemolo fresco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Basta con i soliti primi noiosi, cuciniamo invece queste tagliatelle semplici e golose

Per preparare le nostre buonissime tagliatelle innanzitutto facciamo bollire i gherigli di noce per 2 minuti in un poco d’acqua bollente. Passato questo tempo, scoliamoli e mettiamoli su un telo a raffreddare. Un passaggio utile per sbucciarle velocemente.

Poi, prendiamo la mollica di pane e facciamola ammorbidire nel latte per poi spostare tutto su un colino, tenendo una ciotola sotto per recuperare il latte. Per velocizzare il processo potremo anche schiacciare il pane leggermente con un cucchiaio.

Sbucciamo poi le noci, ormai fredde, ma teniamo da parte mezzo gheriglio per commensale con ancora la buccia sopra. Per pelare i gherigli basterà strofinarli con il telo o pelarli delicatamente con un coltellino.

Una volta finito questo procedimento mettiamo le noci, il pane, i pinoli, il parmigiano, l’aglio e un po’ di prezzemolo nel mixer. Frulliamo il tutto e, poco poco alla volta, aggiungiamo l’olio e il latte per ottenere una salsa cremosa.

Mescoliamo il tutto con la panna, regoliamo di sale, di pepe e amalgamiamo per bene con una spatola.

Nel frattempo, mettiamo a cuocere le tagliatelle in abbondante acqua bollente e salata. Scoliamole abbastanza al dente e manteniamo un po’ di acqua di cottura per mantecarle bene con il pesto. Uniamo poi il nostro pesto fatto in casa, mescoliamo per bene e impiattiamo le porzioni singole decorandole ognuna con il proprio gheriglio a crudo. Il risultato sarà un vero e proprio spettacolo sia per gli occhi che per le papille gustative.

