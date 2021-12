Basta con i soliti piatti elaborati e super calorici ecco la pasta la forno più amata delle feste pronta in quattro e quattr’otto

Aria di festa e si sono esaurite le idee in cucina per realizzare piatti fantastici. Le aspettative sono alte e in questi giorni dove l’attenzione è maggiore sul menù, nessuno può permettersi di sbagliare piatto.

Durante questi giorni, l’obbiettivo principale è godersi un buon pasto avvolti dal calore della casa insieme ai propri cari. E quindi basta con i soliti piatti super elaborati e super calorici, si può optare per questa pasta al forno più amata delle feste pronta in quattro e quattr’otto.

Un successo da portare in tavola, magari insieme a questo eccezionale centrotavola d’effetto, tutto da gustare.

Ingredienti

500 gr di carpaccio salmone;

200 gr salmone affumicato;

sfoglie di pasta all’uovo e spinaci (100 gr spinaci, 300 gr di farina, 2 uova, sale);

besciamella (70 gr di farina, 70 gr di burro e un mestolo di brodo vegetale);

circa 200 gr di formaggio robiola;

granella di pistacchi;

sale.

Procedimento

Iniziare la preparazione con una buona besciamella fatta in casa che renderà la pasta al forno spettacolare. Prendere un tegame e versare 70 gr di burro, 70 gr di farina e mescolare con un cucchiaio fino a quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Poi aggiungere meno di un mestolo di brodo, accendere il fornello a fuoco moderato e girare fino all’ebollizione. La besciamella dovrà risultare non troppo liquida ma neanche densa. La consistenza ideale per unirsi a tutti gli ingredienti e completare la cottura in forno.

Passare alla pasta all’uovo fatta con gli spinaci

Quindi, prendere gli spinaci e frullarli finemente con un mixer. Nel frattempo in un recipiente versare la farina, le uova e mescolare al centro con una forchetta, sbattendo le uova e raccogliendo man mano la farina, incorporandola.

Poi aggiungere gli spinaci appena frullati, un pizzico di sale e amalgamare con l’aiuto delle mani passando l’impasto su un piano da lavoro. Lavorare l’impasto finché non si otterrà una pasta liscia e ben amalgamata.

Otteniamo le sfoglie

Usare la classica macchina per la pasta per ottenere le sfoglie della stessa dimensione, oppure adottare il classico metodo della nonna con olio di gomito utilizzando il mattarello ben infarinato. Quando le sfoglie per la lasagna saranno pronte, dovranno essere scottate in acqua bollente e salata per pochi secondi e lasciate ad asciugare su un telo di cotone.

Passare ad assemblare la lasagna facendo un primo strato di besciamella. Poi fare uno strato di pasta condita su con salmone fresco ed affumicato qualche noce di robiola e di besciamella qua e la e una spolverata di granella di pistacchi.

Coprire con un altro strato di pasta e continuare a condire fino a quando gli ingredienti non saranno finiti, terminando con molta besciamella e granella di nocciole. Infornare per circa 30 minuti a 180°C.

