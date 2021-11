Manca esattamente un mese a Natale ed è già arrivato il momento di rispolverare il libro delle ricette. In questo periodo dell’anno, gli appassionati di cucina si sbizzarriscono soprattutto per quanto riguarda i dolci. E se non vogliamo puntare per l’ennesima volta sui grandi classici, siamo arrivati nel posto giusto. Quindi basta con i soliti pandori e panettoni, è questo il dolce natalizio morbidissimo e facile da preparare che sta spopolando ovunque. Un dessert che oltre a essere buonissimo avrà un incredibile impatto scenografico sulle nostre tavole. Scopriamo di cosa si tratta e prepariamoci a fare una bellissima figura.

Se siamo assidui frequentatori di pasticcerie, avremo sicuramente visto almeno una volta un dolce simile a una gigantesca meringa ricoperta di frutti rossi. Ebbene si tratta della Pavlova di Natale. E se crediamo che un dolce così bello e invitante sia difficile da preparare, ci sbagliamo di grosso. Possiamo realizzarlo anche noi nella nostra cucina.

Per preparare la Pavlova di Natale ci serviranno:

6 albumi d’uovo;

180 grammi di zucchero a velo;

1 cucchiaio di Maizena;

succo di limone;

250 ml di panna fresca liquida;

250 grammi di mirtilli rossi;

zucchero di canna.

Come preparare questo dolce

Iniziamo a preparare la nostra meravigliosa Pavlova partendo dalle uova. Prendiamo gli albumi e mettiamoli in una ciotola. Montiamoli per circa 5 minuti con delle comunissime fruste elettriche e poi aggiungiamo la Maizena, lo zucchero a velo e il succo di limone. Per ogni albume mettiamo circa mezzo millilitro di succo di limone.

Frulliamo il tutto per altri 10 minuti e nel frattempo accendiamo il forno. Prendiamo una teglia, ricopriamo il fondo con un foglio di carta forno e stendiamo gli albumi a cerchio. La cottura sarà l’operazione a cui dovremo fare più attenzione. Teniamo il dolce in forno per 10 minuti a 120 gradi ventilato. Trascorso questo tempo, abbassiamo la temperatura a 100 gradi e prendiamo altri 50 minuti di orologio.

Inganniamo l’attesa e iniziamo a montare la panna con altro zucchero a velo. Usiamo ancora le fruste e cerchiamo di renderla meno liquida possibile. Non ci resta che aspettare che la base di meringa si raffreddi e poi possiamo ricoprirla con la panna.

Laviamo bene i mirtilli, asciughiamoli e passiamoli nello zucchero di canna. Disponiamoli come decorazione sulla nostra Pavlova e il gioco è fatto. Possiamo servire il dolce sia fresco che in uscita diretta dal frigo. Ma l’effetto e il gusto saranno davvero incredibili.

